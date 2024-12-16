Герой СВО из Бурятии вошел в Генеральный совет «Единой России»

Герой СВО Владимир Сайбель из Бурятии вошел в Генеральный совет «Единой России». В сентябре 2022 года он был мобилизован и на фронте неоднократно проявлял героизм.

Владимир Сайбель родился в Улан-Удэ, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, служил в спецназе ГРУ. Затем какое-то время работал на «гражданке» в ОАО «РЖД».

В сентябре 2022 года он был мобилизован и на фронте неоднократно проявлял героизм. Тяжело раненый в бою под Донецком, он обеспечил выполнение боевой задачи. За мужество и героизм Владимир Сайбель был удостоен звания Героя России.

– Я, конечно, не ожидал, что меня представят к Герою. Я даже ругался на наших немного… Но ребята ко мне приезжали в госпиталь и убеждали, что так надо… Но это не моя Звезда, конечно, а всех наших ребят, – сказал тогда Владимир Николаевич.

В настоящее время уроженец Бурятии Владимир Сайбель живет в Новосибирске и работает заместителем начальника Департамента социального развития ОАО «РЖД», является участником образовательной программы «Время героев» Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Его опыт и знания будут бесценны в работе Генсовета «Единой России».

Генсовет «Единой России» – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган партии, отвечающий за ее оперативное руководство. Его количественный состав не может превышать 200 человек.

Фото: правительство РБ