Общество 16.12.2024 в 16:02

19-летний боец из Бурятии погиб в Курской области

Николай Хроменко лишь год назад окончил школу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
19-летний боец из Бурятии погиб в Курской области
Фото: администрация Иволгинского района
17 декабря в Иволгинске пройдет прощание с 19-летним военнослужащим Николаем Хроменко. Он погиб в боях в Курской области в конце ноября.

Как сообщили в администрации Иволгинского района, Николай Хроменко родился 4 мая 2005 года в селе Верхняя Куэнга Забайкальского края в многодетной семье. В возрасте двух лет он вместе с родителями переехал в Иволгинский район. Учился в Иволгинской школе, после 7-го класса перешел в вечернюю школу, которую окончил в 2023 году. Во время учебы активно осваивал военную подготовку, за хорошие результаты получил Почетную грамоту, благодарности.

В октябре 2024 года Николай заключил контракт и направился в зону СВО. Служил в звании рядового старшим оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Николай Хроменко погиб 27 ноября 2024 года в селе Новоивановка Курской области, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество. Дома у бойца остались мама, брат, сестра и бабушка. Родные и близкие, друзья и соседи запомнили Николая как доброго, отзывчивого, чуткого человека, который всегда мог прийти на помощь.
Теги
спецоперация

Все новости

Жители старых домов в центре Улан-Удэ получат квартиры с чистовой отделкой
16.12.2024 в 16:42
Турагенту, обманувшей клиентов на 3 млн, вынесли приговор
16.12.2024 в 16:19
В центре Улан-Удэ возводят сразу три важнейших объекта
16.12.2024 в 16:14
Семерым строителям в Улан-Удэ компания регулярно задерживала зарплату
16.12.2024 в 16:03
19-летний боец из Бурятии погиб в Курской области
16.12.2024 в 16:02
Герой СВО из Бурятии вошел в Генеральный совет «Единой России»
16.12.2024 в 15:31
В Улан-Удэ девушки-подростки обворовали бутик
16.12.2024 в 15:26
Улан-удэнцев просят воздержаться от выхода на лед
16.12.2024 в 15:08
В Бурятии отремонтируют еще один участок дороги до Закаменска
16.12.2024 в 14:58
В Бурятии парень с девушкой после ссоры изуродовали автомобили друг друга
16.12.2024 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Жители старых домов в центре Улан-Удэ получат квартиры с чистовой отделкой
Такую меру власти Бурятии предусмотрели в договоре с застройщиком
16.12.2024 в 16:42
В центре Улан-Удэ возводят сразу три важнейших объекта
Это театр «Байкал», Национальный музей и школа на 760 мест
16.12.2024 в 16:14
Герой СВО из Бурятии вошел в Генеральный совет «Единой России»
В сентябре 2022 года он был мобилизован и на фронте неоднократно проявлял героизм
16.12.2024 в 15:31
Улан-удэнцев просят воздержаться от выхода на лед
Опасные проталины отмечены на реках Уда, Селенга, в мкрн Мостовой и около торгового центра «Пионер»
16.12.2024 в 15:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru