19-летний боец из Бурятии погиб в Курской области

17 декабря в Иволгинске пройдет прощание с 19-летним военнослужащим Николаем Хроменко. Он погиб в боях в Курской области в конце ноября.Как сообщили в администрации Иволгинского района, Николай Хроменко родился 4 мая 2005 года в селе Верхняя Куэнга Забайкальского края в многодетной семье. В возрасте двух лет он вместе с родителями переехал в Иволгинский район. Учился в Иволгинской школе, после 7-го класса перешел в вечернюю школу, которую окончил в 2023 году. Во время учебы активно осваивал военную подготовку, за хорошие результаты получил Почетную грамоту, благодарности.В октябре 2024 года Николай заключил контракт и направился в зону СВО. Служил в звании рядового старшим оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты.Николай Хроменко погиб 27 ноября 2024 года в селе Новоивановка Курской области, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество. Дома у бойца остались мама, брат, сестра и бабушка. Родные и близкие, друзья и соседи запомнили Николая как доброго, отзывчивого, чуткого человека, который всегда мог прийти на помощь.