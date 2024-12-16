Общество 16.12.2024 в 16:14

В центре Улан-Удэ возводят сразу три важнейших объекта

Это театр «Байкал», Национальный музей и школа на 760 мест
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Текст: Иван Иванов
В центре Улан-Удэ возводят сразу три важнейших объекта
Фото: Управление комплексного развития территорий
Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, на объектах со стороны правительства Бурятии продолжается контроль на всех этапах строительства.

Так, на стройплощадке театра «Байкал» продолжается армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, а также армирование плит перекрытия первого этажа. Напомним, этот объект сдается весной 2026 года.
 
В рамках комплексного развития территории в центре Улан-Удэ также возводится школа на 760 мест. Сейчас работы идут неплохими темпами.
 
- Подрядчик готов заводить в здание тепло и начать внутреннюю отделку на первом этаже. Сейчас завершается возведение основного конструктива, начат монтаж магистральных линий электричества в подвальном помещении, ведется устройство наружных сетей водопровода», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
 
На строительной площадке Национального музея производится армирование ригелей плит перекрытия первого этажа. Объект, как и театр, сдается весной 2026 года.
 
Напомним, строительство новой инфраструктуры в центре Улан-Удэ стало возможным благодаря реализации мастер-плана.
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