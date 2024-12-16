В центре Улан-Удэ возводят сразу три важнейших объекта

Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, на объектах со стороны правительства Бурятии продолжается контроль на всех этапах строительства.Так, на стройплощадке театра «Байкал» продолжается армирование и бетонирование вертикальных конструкций первого этажа, а также армирование плит перекрытия первого этажа. Напомним, этот объект сдается весной 2026 года.В рамках комплексного развития территории в центре Улан-Удэ также возводится школа на 760 мест. Сейчас работы идут неплохими темпами.- Подрядчик готов заводить в здание тепло и начать внутреннюю отделку на первом этаже. Сейчас завершается возведение основного конструктива, начат монтаж магистральных линий электричества в подвальном помещении, ведется устройство наружных сетей водопровода», - сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.На строительной площадке Национального музея производится армирование ригелей плит перекрытия первого этажа. Объект, как и театр, сдается весной 2026 года.Напомним, строительство новой инфраструктуры в центре Улан-Удэ стало возможным благодаря реализации мастер-плана.