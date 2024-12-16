Жители старых домов в центре Улан-Удэ получат квартиры с чистовой отделкой

Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, квартиры от компании «ПИК» в центре Улан-Удэ будут передаваться собственникам с чистовой отделкой. Такую меру власти Бурятии предусмотрели в договоре с застройщиком, который возведет жилой комплекс, предусмотренный для переселения жителей из старых домов в центре города. Благодаря этому не потребуются большие вложения в ремонт квартиры. В новых помещениях будет предусмотрена не только чистовая отделка, но и современная планировка.В ближайшем будущем в центре Улан-Удэ на площади 35 гектаров планируется построить около 200 тысяч квадратных метров современного жилья. Новый жилой квартал будет состоять из 15 корпусов высотой от 5 до 16 этажей, а также школы, двух детских садов и поликлиники.