Общество 16.12.2024 в 17:04

В Улан-Удэ на округе №13 прошли новогодние семейные чтения вслух

В мероприятии принял участие депутат горсовета Чингис Болотов
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ на округе №13 прошли новогодние семейные чтения вслух
Фото: горсовет Улан-Удэ
Всероссийская акция «Новогодние семейные чтения вслух. Живая классика» прошла в микрорайоне Стеклозавод в Улан-Удэ в воскресенье, 15 декабря.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ, участникам необходимо было подготовить театрализованные представления, отличающиеся оригинальностью. Помогали горожанам в подготовке к выступлениям коллективы центров «Созвездие» и «Кристалл», библиотеки №4, а также депутат горсовета Чингис Болотов.

Прочитать полюбившиеся произведения выразительно и с чувством могли и взрослые, и дети. Выступления вживую оценивали жюри, у участников также была возможность принять участие в конкурсе в формате онлайн.

В итоге лучшими из лучших признали семью Мифтаховых, они взяли Гран-при городского этапа. Мальчик Айдар вместе с мамой Оксаной прочитали отрывок из произведения Валентины Постниковой «Жених из 3Б».

Напомним, Чингис Болотов был избран депутатом горсовета осенью этого года. Он с 2008 года является руководителем АНО «Событие». С 2012 по 2021 год возглавлял республиканское молодежное творческое объединение «КВН Республики Бурятия».

В 2018 году Чингис Болотов основал проект «МусорИзГоловы». В 2022 году стал победителем международной премии «Мы Вместе» в номинации «НКО. Территория для жизни». В 2023 году занял первое место в III сезоне международного природоохранного проекта «Экология – дело каждого» в номинации «Экопросвещение».

Удостоен медали за волонтерскую деятельность в честь 5-летия РЦД «ДоброДом» и за работу во время пандемии COVID-19.

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