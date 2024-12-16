В Улан-Удэ студенты создали новогоднее Дерево желаний. Это уникальный арт-объект находится в 9 корпусе ВСГУТУ на третьем этаже.

- Студенты направления «Дизайн» вместе с преподавателем Ириной Акинфеевой создали удивительный арт-объект – «Новогоднее волшебное Дерево желаний». Вера в силу деревьев желаний уходит корнями в далекое прошлое, когда наши предки верили, что каждый предмет обладает душой. Вдохновленные древними традициями, студенты решили подарить всем возможность загадать самое заветное желание, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

- Просто подойдите к дереву, прикоснитесь к нему и загадайте свое сокровенное желание, приходите и окунитесь в атмосферу волшебства и ожидания чуда! «Дерево желаний» ждет вас в 9 корпусе, 3 этаж, - говорят создатели волшебного дерева.

Дерево, исполняющее желание, впервые появилось в вестибюле факультета экологии, сервиса, технологии и дизайна. Ежегодно студенты украшают свой учебный корпус к Новому году, преображая его и даря всем новогоднее настроение.





Фото: тг-канал ВСГУТУ "ВСГУТУ онлайн"