Общество 16.12.2024 в 17:09

В Улан-Удэ студенты создали новогоднее Дерево желаний

Уникальный арт-объект находится в 9 корпусе ВСГУТУ на третьем этаже
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ студенты создали новогоднее Дерево желаний

В Улан-Удэ студенты создали новогоднее Дерево желаний. Это уникальный арт-объект находится в 9 корпусе ВСГУТУ на третьем этаже.

- Студенты направления «Дизайн» вместе с преподавателем Ириной Акинфеевой создали удивительный арт-объект – «Новогоднее волшебное Дерево желаний». Вера в силу деревьев желаний уходит корнями в далекое прошлое, когда наши предки верили, что каждый предмет обладает душой. Вдохновленные древними традициями, студенты решили подарить всем возможность загадать самое заветное желание, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

- Просто подойдите к дереву, прикоснитесь к нему и загадайте свое сокровенное желание, приходите и окунитесь в атмосферу волшебства и ожидания чуда! «Дерево желаний» ждет вас в 9 корпусе, 3 этаж, - говорят создатели волшебного дерева.

Дерево, исполняющее желание, впервые появилось в вестибюле факультета экологии, сервиса, технологии и дизайна. Ежегодно студенты украшают свой учебный корпус к Новому году, преображая его и даря всем новогоднее настроение.


Фото: тг-канал ВСГУТУ "ВСГУТУ онлайн"

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