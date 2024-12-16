В центре Улан-Удэ отреставрируют 13 домов культурного наследия

Старинные деревянные дома в центральной части Улан-Удэ сохранились с разных эпох, все выполнены в разных стилях, с резными наличниками и узорным орнаментом. Гуляя по уютным улочкам, разглядывая деревянные строения, можно понять, как любимый город строился и развивался. Одним из способов сохранения объектов культурного наследия является их приспособление для современного использования. Так, благодаря проекту комплексное развитие территорий отреставрируют 13 таких домов, расположенных в центре Улан-Удэ.«Дом жилой» ул. Кирова, 11, год строительства 1948«Амбар» ул. Кирова, 18, год строительства 1902«Жилой дом» ул. Куйбышева, 7А, год строительства 1917«Дом жилой» ул. Куйбышева, 9А, год строительства 1936«Дом жилой» ул. Свердлова, 2, год строительства 1920«Усадьба мещанина Залевского» ул. Смолина, 5, год строительства – до 1917«Дом купца Белова» ул. Смолина, 13/19, год строительства – до 1917«Дом крестьянина Фишера Е.» ул. Смолина, 31 А, год строительства 1927«Жилой деревянный дом горожанина начала XX века» ул. Смолина, 35/2, год строительства – до 1917«Торговая лавка (Усадьба Лобыцина)» ул. Смолина, 37, год строительства - к. XIX в. - н. ХХ века.«Флигель (Усадьба Лобыцина)» ул. Смолина, 37, год строительства – к. XIX в. - н. ХХ века.«Дом мещанина Пшеничникова» ул. Смолина, 39, год строительства – к. XIX в.- В обязанности застройщика входит ремонт конструктивных элементов: крыша, стены, фундамент, двери, окна, а также создание инженерной инфраструктуры. После проведенных работ мы передадим эти объекты администрации Улан-Удэ, - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.- К каждому из данных объектов будут проведены коммуникации, в случае необходимости будут отремонтированы несущие конструкции, отреставрированы фасады и наружные декоративные элементы в строгом соответствии с предметом охраны каждого объекта, - сообщили в компании «ПИК Байкала».После реставрации в зданиях разместят кафе, рестораны и магазины.