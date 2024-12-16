Актуализация планов на будущее

В городском Совете Улан-Удэ состоялось заседание комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету. В ходе заседания обсуждались важные вопросы, касающиеся внесения изменений бюджет 2024, 2025 и 2026 годов.

Сэкономят на драконе

Год дракона подходит к концу, а тем временем представители муниципальной власти подводят итоги сделанного, пытаются реализовать недоделанное и строят планы на ближайшее будущее. Например, в начале месяца депутаты горсовета Улан-Удэ провели восьмую сессию. На ней народные избранники утвердили бюджет города на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов. Но что насчет 2024-го, он ведь еще не закончился? Его судьбу обсудили сегодня в ходе заседания комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету, предложив уменьшить расходы на 4,401 млрд рублей.

С докладом выступила заместитель мэра – председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.

– «Безвозмездные поступления уменьшатся на 4,389 млрд рублей и составят 14,66 млрд рублей. В том числе уменьшатся: субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, субсидия на возмещение расходов частных дошкольных образовательных организаций, а также на модернизацию строительства очистных сооружений», – сказала Татьяна Базякина.

Пока одно уменьшается другое как правило увеличивается. Так, например увеличатся: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, субсидия на организацию горячего питания и на переселения граждан из аварийного жилья.

– «Общий объем доходов бюджета на 2024 год составит 20,814 млрд рублей. Расходы бюджета на 2024 год предлагаем уменьшить на 4,401 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения безвозмездных поступлений на 4,389 млрд», – добавила Татьяна Базякина.

Однако проект решения еще будет уточняться, и окончательные суммы могут измениться. Следующее заседание горсовета по этому вопросу запланировано на 25 декабря.

Стратегия развития города

Еще одним важным аспектом заседания стало обсуждение изменений в Стратегии социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2035 года. Председатель комитета экономического развития и туризма Владислав Жербанов отметил, что стратегия, принятая шесть лет назад, нуждается в актуализации. Основные показатели будут пересмотрены, чтобы обеспечить выполнение стратегических задач и улучшить качество жизни горожан.

– «Стратегия является базовым документом планирования и определяет цели и задачи экономического развития города Улан-Удэ. Напомню, принята она была шесть лет назад. Сейчас возникает необходимость уточнения основных показателей, направленных на выполнение стратегических задач…» «…После актуализации стратегии работа по корректировке документов стратпланирования будет продолжена. В течение двух месяцев будут внесены изменения в план реализации стратегии, в действующие муниципальные программы», – сообщил докладчик, председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Владислав Жербанов.

Владислав Жербанов подчеркнул, что главная цель стратегии остается неизменной – обеспечение стабильного роста благосостояния населения и создание комфортной и безопасной городской среды. После актуализации стратегии будут внесены изменения в план ее реализации и действующие муниципальные программы.

Председатель финансового комитета Дмитрий Путилин подчеркнул, что окончательное принятие бюджета требует дополнительных обсуждений и корректировок.

«Мы рассмотрели вопрос внесения поправок в бюджет 2024 года. Произошло существенное уменьшение бюджета за счет того, что у нас уменьшается финансирование очистных сооружений. Но это чисто технический момент, сумма переносится на 2025 год. Поэтому переживать не стоит», – Дмитрий Путилин. – «Говорить об увеличении в будущем пока сложно. 2025, 2026 года у нас еще будут дополняться».

Городской Совет Улан-Удэ продолжает работу над формированием бюджета и стратегией развития, стремясь обеспечить устойчивое развитие города и улучшение качества жизни его жителей.

Фото «Номер один»