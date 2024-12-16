Жителей Улан-Удэ ждет насыщенная предновогодняя программа

Центральным предновогодним событием в Улан-Удэ станет открытие ледового городка на Площади Советов 27 декабря. Как сообщили в мэрии, здесь горожан ждет насыщенная новогодняя программа.В 16:00 начнут работать анимационные площадки, где артисты культурно-досуговых учреждений города проведут интересные конкурсы с призами.В 16:40 настоящий оркестр Дедов Морозов исполнит новогодние композиции.В 17:00 на сцену выйдут лучшие коллективы города: Театр народной музыки и танца «Забава», Театр современного танца «Угол зрения» и звезды бурятской эстрады: заслуженные артисты Республики Бурятия Валико Гаспарян и Сергей Плотников, Ирина Шагдурова, Анна Комолова и вокально-эстрадная группа «Лаккитон».В парках города пройдет районные елки для детей и взрослых. Здесь горожан ждут выступления артистов, интерактивные игры, сказочные персонажи и подарки. Для зимних развлечений подготовлены ледяные горки. Любители катания на коньках могут посетить катки в парках «Юбилейный» и «Кристальный».19 декабря в 17:00 в парке им С.Н. Орешкова пройдет театрализованное представление «Новогодние капризы».20 декабря в 18:00 в парке «Юбилейный» вас ждет программа «Тайна Снежной королевы».22 декабря в 17:00 в парке им. Д.Ж. Жанаева все дружно будем искать «Заветное желание».23 декабря в 17:00 в парке «Кристальный» представление «В поисках счастья».Приходите!