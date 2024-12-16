Общество 16.12.2024 в 17:44

В Бурятии почти в полтора раза увеличился объем построенного жилья

В 2024 году в эксплуатацию было сдано 3105 жилых домов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии почти в полтора раза увеличился объем построенного жилья

В Бурятии почти в полтора раза увеличился объем построенного жилья. В 2024 году в эксплуатацию было сдано 3105 жилых домов

- С января по ноябрь 2024 года на территории Бурятии были введены в эксплуатацию 3105 жилых домов (6076 квартир) общей площадью 528,0 тыс. квадратных метра. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем сданного в эксплуатацию жилья увеличился в 1,4 раза, - сообщили в Бурятстате.

Жителям республики за счет собственных и привлеченных средств было построено 3066 жилых дома общей площадью 387 тыс. квадратных метров.

Это составило 73,3% общего объема введенного в республике жилья (из них 111,2 тыс. кв. метров – на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства).

Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют г. Улан-Удэ, где было введено 49,4% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Иволгинский – 15,2%, Тарбагатайский – 15,3%, Заиграевский район – 4,4%, Тункинский район – 2,2%, Селенгинский – 2,0%.

 

Фото: Номер один

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