Общество 16.12.2024 в 17:59

Жителям Бурятии в декабре выдадут пенсии на два дня раньше

Они будут выплачены 19 декабря, так как 21 число выпадает на субботу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии в декабре выдадут пенсии на два дня раньше

Жителям Бурятии выдадут пенсии на два дня раньше. Они будут выплачены 19 декабря, так как 21 число выпадает на субботу.

- Ранее пенсии, выплата которых выпадала на нерабочий день, перечислялись в предшествующий рабочий день. С декабря 2024 года отделение СФР по республике Бурятия выплачивает пенсии через банки на два дня раньше, если день выплаты пенсии приходится на пятницу, субботу или воскресенье, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Например, в декабре день выплат 21 декабря выпадает на субботу. Это значит, что пенсии будут перечислены получателям на банковские счета на два дня раньше - 19 декабря в четверг.

Также по четвергам будут перечисляться пенсии, если дата их выплаты будет приходиться на воскресенье.

Когда день выплаты выпадает на пятницу, перечисление средств будет в среду.

Напомним, что до декабря этого года пенсии выплачивались в последний предшествующий рабочий день. Например, если дата выплаты приходилась на субботу или воскресенье, то средства перечислялись в пятницу.

Доставка пенсий через «Почту России» по-прежнему осуществляется по графику работы отделений почтовой связи с 3 по 21 число. Дата доставки зависит от адреса проживания пенсионера.

Проконсультироваться по вопросам назначения и выплаты пенсии можно по телефону единого контакт-центра: 8-800-1-000-00-1 (звонок бесплатный, работает круглосуточно без выходных).

 

 

Фото: Номер один

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