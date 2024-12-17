В Бурятии успешно проводят пластические операции у пациентов с раком кожи. На сегодня уже выполнено 11 реконструктивно-пластических операций.

Благодаря новому операционному микроскопу в Бурятском клиническом онкологическом диспансере наши хирурги проводят пересадку кожного лоскута при раке кожи. Операционный микроскоп обладает высокой чёткостью изображения с 10-ти кратным увеличением.

- Рак кожи, распространяясь, поражает и здоровые участки, образуя незаживающую рану. Если на теле возместить дефект легче, то на лице сложнее. После удаления раковой опухоли мы приступаем ко второму «ювелирному» этапу — реконструктивная пластика. Здесь как раз и помогает микроскоп, — рассказывает хирург-онколог БРКОД Виталий Бандеев.

По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Бурятский онкодиспансер поставлено 129 единиц нового оборудования: УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопические стойки, МРТ-аппараты, компьютерные томографы и система для лучевой терапии Halcyon.

За шесть лет выявлено более 21 тысячи новых случаев онкологических заболеваний, проведено более 3 млн. исследований.

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