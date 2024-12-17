Общество 17.12.2024 в 11:33

Жители Бурятии заметили в небе странный объект

Он двигался очень быстро
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
Фото: «Еравна-инфо.24/7»
Странный объект в небе заметили вчера около 8 часов вечера в разных районах Бурятии. Объект, наблюдали, в частности, жители Еравнинского района.

«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщили они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».

Известно, что о каких-либо запусках в это время официально не сообщалось. Для разъяснения ситуации информация направлена в Иркутский планетарий.

Все новости

Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
17.12.2024 в 12:31
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
17.12.2024 в 12:20
В Бурятии открыли горнолыжную трассу
17.12.2024 в 11:51
В дупель пьяный житель Бурятии стащил детскую коляску
17.12.2024 в 11:46
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
17.12.2024 в 11:33
В Улан-Удэ покупатель снегохода лишился миллиона рублей
17.12.2024 в 11:22
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
17.12.2024 в 11:09
В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали
17.12.2024 в 10:47
Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС
17.12.2024 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
Это направления почти во все регионы ДФО, в том числе из Улан-Удэ до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
Полицейские помогли многодетной семье из Монголии получить российские паспорта
17.12.2024 в 12:31
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
Они затрудняют въезд на придомовую территорию
17.12.2024 в 12:20
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
Нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет
17.12.2024 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru