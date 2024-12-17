Общество 17.12.2024 в 11:33
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
Он двигался очень быстро
Текст: Андрей Константинов
Странный объект в небе заметили вчера около 8 часов вечера в разных районах Бурятии. Объект, наблюдали, в частности, жители Еравнинского района.
«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщили они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».
Известно, что о каких-либо запусках в это время официально не сообщалось. Для разъяснения ситуации информация направлена в Иркутский планетарий.
«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщили они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».
Известно, что о каких-либо запусках в это время официально не сообщалось. Для разъяснения ситуации информация направлена в Иркутский планетарий.