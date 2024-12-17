Жители Бурятии заметили в небе странный объект

Странный объект в небе заметили вчера около 8 часов вечера в разных районах Бурятии. Объект, наблюдали, в частности, жители Еравнинского района.«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщили они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».Известно, что о каких-либо запусках в это время официально не сообщалось. Для разъяснения ситуации информация направлена в Иркутский планетарий.