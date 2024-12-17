Общество 17.12.2024 в 12:20

Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки

Они затрудняют въезд на придомовую территорию
A- A+
Текст: Иван Иванов
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
В минувшие выходные в Улан-Удэ на округе №17 прошло выездное совещание с участием представителей Комитета городского хозяйства, Комитета по транспорту, администрации Октябрьского района, управляющих компаний и жителей округа. В нем также принял участие депутат горсовета Денис Егоров.

Как сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ, темой обсуждения стали проблемы с организацией дорожного движения и парковкой на внутриквартальных проездах по улицам Трубачеева, 71 и Приречная, 8. Местные жители жаловались на стихийные парковки, из-за которых был затруднён въезд на придомовую территорию.

По итогам выезда решено, что специалисты Комитета по транспорту разработают схему движения на этом участке. Временно въезд и выезд с улицы Трубачеева будут ограничены блоками или другими временными ограждениями, а участок подсыпан песком. В дальнейшем благоустройство придомовой территории, включая озеленение, установку ограждений и других объектов, будет проводиться в соответствии с утверждённой схемой движения.

Депутат Денис Егоров взял вопрос под личный контроль.

Фото: горсовет Улан-Удэ
Теги
горсовет

Все новости

Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
17.12.2024 в 12:31
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
17.12.2024 в 12:20
В Бурятии открыли горнолыжную трассу
17.12.2024 в 11:51
В дупель пьяный житель Бурятии стащил детскую коляску
17.12.2024 в 11:46
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
17.12.2024 в 11:33
В Улан-Удэ покупатель снегохода лишился миллиона рублей
17.12.2024 в 11:22
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
17.12.2024 в 11:09
В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали
17.12.2024 в 10:47
Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС
17.12.2024 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
Это направления почти во все регионы ДФО, в том числе из Улан-Удэ до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
Полицейские помогли многодетной семье из Монголии получить российские паспорта
17.12.2024 в 12:31
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
Он двигался очень быстро
17.12.2024 в 11:33
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
Нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет
17.12.2024 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru