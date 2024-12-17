Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки

В минувшие выходные в Улан-Удэ на округе №17 прошло выездное совещание с участием представителей Комитета городского хозяйства, Комитета по транспорту, администрации Октябрьского района, управляющих компаний и жителей округа. В нем также принял участие депутат горсовета Денис Егоров.Как сообщили в пресс-службе горсовета Улан-Удэ, темой обсуждения стали проблемы с организацией дорожного движения и парковкой на внутриквартальных проездах по улицам Трубачеева, 71 и Приречная, 8. Местные жители жаловались на стихийные парковки, из-за которых был затруднён въезд на придомовую территорию.По итогам выезда решено, что специалисты Комитета по транспорту разработают схему движения на этом участке. Временно въезд и выезд с улицы Трубачеева будут ограничены блоками или другими временными ограждениями, а участок подсыпан песком. В дальнейшем благоустройство придомовой территории, включая озеленение, установку ограждений и других объектов, будет проводиться в соответствии с утверждённой схемой движения.Депутат Денис Егоров взял вопрос под личный контроль.Фото: горсовет Улан-Удэ