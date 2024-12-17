Общество 17.12.2024 в 12:31

Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России

Полицейские помогли многодетной семье из Монголии получить российские паспорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники подразделения по вопросам миграции Селенгинского райотдела полиции торжественно вручили паспорта граждан России многодетной семье из Монголии. Документы получили Сурэн Мэндху и его супруге Лхагва Нэргуй, а также их четверо несовершеннолетних детей, трое из которых родились в России.

Как рассказали в МВД, в Бурятию супруги переехали еще в 2013 году, но начать процесс получения российского гражданства они смогли недавно. Полицейские оперативно помогли им в оформлении необходимых документов.

Сурэн Мэндху является Заслуженным тренером Бурятии по боевому самбо, а его воспитанники из ДЮСШ №1 в Гусиноозерске занимают призовые места в международных, российских и республиканских соревнованиях. Лхагва Нэргуй работает преподавателем центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» и развивает юных жителей города творчески.

«Начальник отдела МВД России по Селенгинскому району полковник Георгий Бадмаев поздравил многодетную семью со знаменательным событием – приобретением российского гражданства – и вручил всем её членам документы, удостоверяющие личность гражданина России. Новые граждане нашей страны поблагодарили полицейских за помощь и отметили, что теперь у них появилась уверенность в завтрашнем дне», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
гражданство

Все новости

Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России
17.12.2024 в 12:31
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
17.12.2024 в 12:20
В Бурятии открыли горнолыжную трассу
17.12.2024 в 11:51
В дупель пьяный житель Бурятии стащил детскую коляску
17.12.2024 в 11:46
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
17.12.2024 в 11:33
В Улан-Удэ покупатель снегохода лишился миллиона рублей
17.12.2024 в 11:22
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
17.12.2024 в 11:09
В Бурятии сгоревшую школу недавно ремонтировали
17.12.2024 в 10:47
Депутаты горсовета Улан-Удэ поговорили о положении комитета по ГО и ЧС
17.12.2024 в 10:45
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы
Это направления почти во все регионы ДФО, в том числе из Улан-Удэ до Москвы
17.12.2024 в 12:37
Жители Улан-Удэ пожаловались депутату на стихийные парковки
Они затрудняют въезд на придомовую территорию
17.12.2024 в 12:20
Жители Бурятии заметили в небе странный объект
Он двигался очень быстро
17.12.2024 в 11:33
На дорогах Бурятии выявляют случаи сокрытия госномеров
Нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет
17.12.2024 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru