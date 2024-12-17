Заслуженный тренер Бурятии стал полноценным гражданином России

В Бурятии сотрудники подразделения по вопросам миграции Селенгинского райотдела полиции торжественно вручили паспорта граждан России многодетной семье из Монголии. Документы получили Сурэн Мэндху и его супруге Лхагва Нэргуй, а также их четверо несовершеннолетних детей, трое из которых родились в России.Как рассказали в МВД, в Бурятию супруги переехали еще в 2013 году, но начать процесс получения российского гражданства они смогли недавно. Полицейские оперативно помогли им в оформлении необходимых документов.Сурэн Мэндху является Заслуженным тренером Бурятии по боевому самбо, а его воспитанники из ДЮСШ №1 в Гусиноозерске занимают призовые места в международных, российских и республиканских соревнованиях. Лхагва Нэргуй работает преподавателем центра дополнительного образования «Сэлэнгэ» и развивает юных жителей города творчески.«Начальник отдела МВД России по Селенгинскому району полковник Георгий Бадмаев поздравил многодетную семью со знаменательным событием – приобретением российского гражданства – и вручил всем её членам документы, удостоверяющие личность гражданина России. Новые граждане нашей страны поблагодарили полицейских за помощь и отметили, что теперь у них появилась уверенность в завтрашнем дне», - сообщили в МВД Бурятии.