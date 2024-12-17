Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы. Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Среди субсидируемых перелетов - направления почти во все регионы ДФО.

Рейсы «Аэрофлота», на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:

- Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда;

- Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск;

- Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда;

-Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска;

- Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска;

Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут: граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы;сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие этот статус.

Фото: Номер один»