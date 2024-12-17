Общество 17.12.2024 в 12:37

Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы

Это направления почти во все регионы ДФО, в том числе из Улан-Удэ до Москвы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы

Жители Бурятии могут приобрести субсидированные билеты до Москвы. Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Среди субсидируемых перелетов - направления почти во все регионы ДФО.

Рейсы «Аэрофлота», на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:

- Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда;

- Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск;

- Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда;

-Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска;

- Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска;

Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут: граждане в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы;сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие этот статус.

 

Фото: Номер один»

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