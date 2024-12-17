Общество 17.12.2024 в 14:09
В Бурятии раскрыли секрет загадочного свечения в небе
За объектом наблюдал председатель Иркутского астрономического общества
Текст: Андрей Константинов
Председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров рассказал о загадочном светящемся объекте, который вчера около 8 часов вечера заметили в небе над Бурятией. Объект, наблюдали, в частности, жители Еравнинского района.
«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщали они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».
Как сообщил Павел Никифоров, вчера вечером он проводил занятия в центре по выявлению и развитию одаренных детей «Персей», рассказывая им про астрономию.
«Так совпало, что как раз в это время я собрал телескоп и проверял его перед работой с ребятами. На юго-западе я заметил объект, похожий на очень яркую комету. При 50-кратном увеличении я увидел, что это прожектор, который освещает перед собой туман, возможно снег. Он двигался основанием конуса вперёд, то есть это прожектор, закрепленный на самолёте», - рассказал председатель астрономического общества.
«Что-то странное летает на небе и двигает очень быстро, но точно не звезда», - сообщали они в вайбер-чате «Еравна-инфо.24/7».
Как сообщил Павел Никифоров, вчера вечером он проводил занятия в центре по выявлению и развитию одаренных детей «Персей», рассказывая им про астрономию.
«Так совпало, что как раз в это время я собрал телескоп и проверял его перед работой с ребятами. На юго-западе я заметил объект, похожий на очень яркую комету. При 50-кратном увеличении я увидел, что это прожектор, который освещает перед собой туман, возможно снег. Он двигался основанием конуса вперёд, то есть это прожектор, закрепленный на самолёте», - рассказал председатель астрономического общества.