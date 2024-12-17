Общество 17.12.2024 в 14:17

Театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус

Центр Улан-Удэ изменится кардинальным образом
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Текст: Иван Иванов
Театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус
Фото: Управление комплексного развития территорий﻿
В этом году в столице Бурятии стартовала грандиозная стройка. Современный жилой квартал, развитая социальная инфраструктура и новые коммунальные сети. Воплотить проекты в жизнь стало возможным благодаря программе комплексного развития территорий, вошедшей в мастер-план Улан-Удэ.
 
Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, первые шаги в реализации масштабного проекта уже сделаны. Началось строительство здания театра «Байкал», Национального музея, школы на 760 мест и инженерных сетей.  
 
Следующее на очереди — строительство многоквартирных домов. Первые два ЖК начнут возводить уже весной 2025 года.  

Кроме нового театра и музея, в центре города построят студенческий кампус мирового уровня. Для его возведения создадут искусственный земельный участок. Сейчас разрабатывается проектная документация на создание этого участка.
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