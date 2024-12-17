Общество 17.12.2024 в 14:39

Новый учебник по истории Бурятии представили на межрегиональной конференции

Учебник охватывает период истории от древности до наших дней
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Текст: Служба информации "Номер один"
Новый учебник по истории Бурятии представили на межрегиональной конференции

Новый учебник по истории Бурятии представили на межрегиональной конференции в Казани в рамках национального проекта «Образование». Учебник охватывает период истории от древности до наших дней. На конференции были презентованы наработки из 30 регионов России.

- Накануне подготовки учебника мы провели небольшой мониторинг и выяснили, что в разных районах республики на преподавание истории Бурятии отводится от нуля до 20 часов в учебный год. Ну и, конечно же, единого учебника, концептуально выдержанного, охватывающего все стороны истории — от древности до наших дней — для 5–7 классов до последнего времени в республике не было. Поэтому наш учебник в этом смысле первый, - подчеркнула руководитель авторской команды Джамиля Чимитова.

Работа над проектом объединила представителей академической и вузовской науки, специалистов по методике обучения и экспертов по развитию функциональной грамотности. Авторы постарались выстроить учебник так, чтобы он стал удобным и полезным для школьников.

 

Фото: правительство Бурятии

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