Новый учебник по истории Бурятии представили на межрегиональной конференции в Казани в рамках национального проекта «Образование». Учебник охватывает период истории от древности до наших дней. На конференции были презентованы наработки из 30 регионов России.

- Накануне подготовки учебника мы провели небольшой мониторинг и выяснили, что в разных районах республики на преподавание истории Бурятии отводится от нуля до 20 часов в учебный год. Ну и, конечно же, единого учебника, концептуально выдержанного, охватывающего все стороны истории — от древности до наших дней — для 5–7 классов до последнего времени в республике не было. Поэтому наш учебник в этом смысле первый, - подчеркнула руководитель авторской команды Джамиля Чимитова.

Работа над проектом объединила представителей академической и вузовской науки, специалистов по методике обучения и экспертов по развитию функциональной грамотности. Авторы постарались выстроить учебник так, чтобы он стал удобным и полезным для школьников.

Фото: правительство Бурятии