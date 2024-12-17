На площади Советов полным ходом обустраивается новогодний городок.

- Сотрудники Горсвета украшают елку и развешивают гирлянды, мастера создают удивительные ледяные скульптуры. Горки уже готовы, светодиодный шар установлен, и даже «рукогрейки» на месте, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Очень скоро жители Бурятии смогут оценить всю красоту Ледового городка, покататься на горках и сделать яркие фотографии на память.

Напомним, новую елку привезли 12 декабря. Ледовый городок будет сделан по мотивам сказок А.С. Пушкина.

Торжественное открытие новогодней ёлки состоится 27 декабря (возрастное ограничение 0+).

Фото: администрация Улан-Удэ