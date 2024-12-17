Жителей Улан-Удэ предостерегли от нарушения границ земельных участков

В этом году жителям Улан-Удэ объявлено 69 предостережений о недопустимости нарушения кадастровых границ, а также самовольного и нецелевого использования земельных участков, сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию.

Перед началом нового строительства или на этапе огораживания земельных участков необходимо предварительно уточнить границы землепользования с привлечением кадастровых специалистов.

- Такая мера позволит в будущем избежать негативных последствий при освоении участка, - отметил Дмитрий Сотнич, начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации г. Улан-Удэ.

Штрафы за нарушения составляют от 1% до 3% кадастровой стоимости участка или от 5 до 200 тыс. рублей.

О фактах нарушения земельного законодательства сообщайте по телефонам: 23-00-60, 23-01-88.

Фото: Номер один