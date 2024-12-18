Жители Бурятии снова понесли деньги на вклады

В Бурятии число банковских вкладов, открытых к ноябрю 2024 года, выросло на 1 млрд 66 млн рублей, составив 125 млрд 819 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем, показатель вырос на 1%. Об этом «Номер один» сообщили в пресс-службе Отделения Национального банка по РБ Сибирского главного управления Центробанка.Популярность банковских вкладов значительно увеличилась за счет роста ключевой ставки ЦБ РФ. По данным банка, средняя доходность, по которой клиенты открывали вклад в январе-ноябре, составила более 18,1% по сравнению с 10% за тот же период прошлого года.В целом же, по данным ЦБ, в ноябре 2024 года в России объем средств населения в банках составил 52,9 трлн рублей – это рост на 16,3% с начала года (+7,4 трлн рублей). Срочные вклады продолжали увеличиваться из-за роста ставок. По данным оперативного мониторинга, к ноябрю средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках составила 20,9% годовых. В Бурятии рост числа и сумм депозитов ощутимо увеличился с 2022 года, когда значительное число мужского населения завербовалось по контрактам Минобороны РФ для участия в спецоперации на Украине. Высокие зарплаты, а также выплаты по ранениям и компенсации за гибель контрактников привели к росту поступления денег в регион. Вызвав рост продаж жилья, автомобилей и дорогих товаров. Одновременно значительная часть этих сумм осела на банковских счетах в Бурятии.Это формально тормозит инфляцию: при размещении денег на депозитах физлиц миллиарды выводятся из потребительского обращения, соответственно, они не тратятся на приобретение товаров и услуг. Тем самым ЦБ, стерилизуя денежную массу, пытается бороться с ростом цен. Но затем банкам необходимо выдать полученные средства в виде кредитов, однако брать кредиты под сумасшедшие 25% годовых ни население, ни предприятия не торопятся. Возникает ситуация, когда денег у банков много и по ним в 2025 году придется платить высокие проценты. Если же вкладчики одномоментно начнут забирать вклады, то банковская система может не выдержать. Между тем слухи о том, что банки заморозят вклады или не будут платить проценты по ним, не имеют под собой объективных оснований, отмечают экономисты. Так, еще в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам, бессмыслицей. Затем слухи прокомментировал и глава ВТБ Андрей Костин, который назвал слухи «чушью».- Было бы странным, если бы банкиры прокомментировали это другим образом, мол, если что, то вклады заморозят, тогда вкладчики бы точно заволновались, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. – Верит ли этим заверениям население? Не знаю. Ведь подобные ограничения в виде заморозки и прочих мер, вводимые властями по отношению к вкладчикам, наблюдались в истории страны не раз.Напомним, что последние подобные меры произошли совсем недавно, в марте 2022 года, когда в стране были введены временные ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов граждан. Но временное стало постоянным – до сих пор граждане не могут снять наличные доллары выше действующего лимита в 10 тыс. долларов США.Экономисты полагают, что интересы вкладчиков для чиновников важны, но еще более важна стабильность банковской системы. В условиях сильного кризиса и паники вкладчиков резкие и быстрые, пусть и не слишком популярные меры властей будут в приоритете над таким понятием, как право вкладчиков распоряжаться своими деньгами.Пока правительство и Центробанк контролируют ситуацию, но тут надо учесть, что на декабрьском заседании регулятора вполне возможно очередное повышение ставки до 25%, и тогда банки снова поднимут ставки по депозитам и кредитам, говорят экономисты. В этом случае население ускоренно понесет деньги в банки, а обязательства последних еще более вырастут, поскольку деньги надо будет выдавать в виде кредитов по ставкам выше 30%. Что крайне сложно, так как предприятиям будет крайне невыгодно брать такие кредиты, учитывая снижение доходности бизнеса. Им будет проще положить средства на депозиты и получать доход куда больший, чем от операционной деятельности бизнеса.Как отмечают экономисты, осложняет ситуацию массовое распространение так называемых накопительных счетов с доходностью до 24% годовых, которые активно внедряют банки. При этом вкладчик, положив на счет деньги, получает ежедневный доход и может без потери процентов в любой момент забрать свои денежные средства. Что может послужить спусковым крючком для массового снятия денег населением, никто не знает. Остается надеяться на то, что никаких экономических и политических потрясений в стране в 2025 году не будет.В то же время сегодня все более актуальным становится разумное правило инвестора: не класть все деньги в одну корзину - на вклады.Эксперты полагают, что такие инструменты, как золото, наличные доллары и приобретение недвижимости в перспективных городах (с положительным притоком населения), по-прежнему остаются актуальными.Согласно опросу ФОМ по поводу заморозки вкладов, 19% россиян сказали, что сталкивались с разговорами о том, что российские власти собираются заморозить банковские вклады населения. ФОМ также спросил: «Как вы считаете, сегодня, в условиях СВО, заморозка вкладов населения это допустимая или недопустимая мера?». Допустимой эту меру назвали 11% респондентов, недопустимой – 63%, затруднились с ответом 26%.Все опрошенные эксперты полагают, что игры с растущими процентными ставками все больше и больше напоминают казино. Выиграют те, кто вовремя сможет забрать деньги со счетов. При этом инфляция разгоняется особенно сильно по дорогостоящим потребительским товарам. И если кто-то запланировал приобретать импортную технику или товары длительного потребления, то лучше делать это сейчас. Но еще более разумны вложения в отдых, здоровье, спорт и развлечения. Ведь жизнь и здоровье даются человеку один раз, а стратегия откладывания «жизни на потом» - на банковский вклад - в надежде, что это принесет человеку счастье и богатство, не всегда бывает оправданной.