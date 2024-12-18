«Битва» за дворников

Но никак не дворника. А зря. Ведь в Бурятии именно дворники вошли в 20-ку самых востребованных вакансий.

Один из порталов о поиске работы сообщил любопытную статистику. Оказалось, что самая высокая конкуренция среди работодателей сегодня далеко не за финансистов, юристов и экономистов. Предприниматели и компании сражаются, размахивая пачками денег, за токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей, сантехников и дворников.

То есть сегодня уже не работодатели должны проводить у себя собеседования работников, а наоборот. Представляете картину: сидит дворник Петрович в своей каморке, а к ней – очередь из людей в галстуках, каждый из которых будет уговаривать его пойти работать именно в его фирму.

Главное, чтобы отчаявшиеся работодатели не перешли к крайним мерам. Например, метет себе Петрович очередную территорию, и вдруг ему мешок на голову и в машину. Открывает глаза Петрович уже на другом предприятии.

Конечно, похищать людей плохо, даже если это дефицитные дворники. Поэтому мы призываем работодателей быть цивилизованными, вежливыми и воспитанными.