Общество 18.12.2024 в 11:05
В Бурятии начали проверять места продажи фейерверков
Спасатели рекомендуют покупать пиротехнику только в специализированных магазинах
В Бурятии начали проверять места продажи фейерверков. Специалисты МЧС просят жителей республики покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, ни в коем случае не с рук.
У продавца пиротехники должны быть сертификат, гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензия на продажу.
При использовании пиротехники МЧС России рекомендует:
- не совмещай алкоголь и фейерверк;
- не зажигай их дома, не запускай с балкона;
- не направляй в сторону людей и строений;
- не запускай пиротехнику вблизи домов, деревьев, линий электропередач.
Фото: ru.freepik.com