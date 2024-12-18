Общество 18.12.2024 в 11:05

В Бурятии начали проверять места продажи фейерверков

Спасатели рекомендуют покупать пиротехнику только в специализированных магазинах

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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии начали проверять места продажи фейерверков

В Бурятии начали проверять места продажи фейерверков. Специалисты МЧС просят жителей республики покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, ни в коем случае не с рук.

У продавца пиротехники должны быть сертификат, гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензия на продажу.

При использовании пиротехники МЧС России рекомендует:

- не совмещай алкоголь и фейерверк;

- не зажигай их дома, не запускай с балкона;

- не направляй в сторону людей и строений;

- не запускай пиротехнику вблизи домов, деревьев, линий электропередач.

 

Фото: ru.freepik.com


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