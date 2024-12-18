Общество 18.12.2024 в 11:29
За уборку снега и льда во дворах платят жильцы
Однако улан-удэнцы в большинстве своем об этом не знают
Текст: Валентин Соколов
Ноябрьская погодная аномалия не только привела город в режим повышенной готовности, но и выявила серьезную проблему - жильцы многоквартирных домов не знают своих прав: за что, за какие именно услуги они оплачивают своим управляющим организациям и ТСЖ. Чистка дворов от снега, наледи и подсыпка тротуара песком входят в тариф, который жители оплачивают из своего кармана.
Пока сотрудники Комбината по благоустройству днем и ночью боролись со снегом и наледью на дорогах и тротуарах и посыпали 9,5 тонны песка, многие придомовые территории оказались во льду. Эта проблему выявили специалисты управления административного контроля, районных администраций города Улан-Удэ, управления муниципального жилищного контроля и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству в ходе рейдов, проведенных после многочисленных жалоб горожан во время снегопада и гололеда. Всего было пройдено около 4 тыс. территорий управляющих компаний, ТСЖ и коммерческих организаций.
– Мы контролировали исполнение, проверяли, подсыпаны ли территории. Звонков от горожан поступило действительно много, – отметила начальник управления административного контроля администрации Улан-Удэ Алена Азаревич.
За «аномальный» период управление административного контроля выдало 637 предписаний на уборку территорий, срок исполнения каждого был один день. Из 54 предостережений исполнены только два.
Во время одного из рейдов житель дома по адресу ул. Сахьяновой, 23, Константин рассказал: «Возле нашего дома вообще не подсыпают песком. Как снег выпал первый, так и нет ничего: ни у входа в подъезды, ни на самом дворе, ни за домом. Особенно тяжело передвигаться пожилым людям. Мы, молодые, как-то справляемся, но пенсионерам, чтобы просто выйти из дома, надо постараться».
По правилам благоустройства управляющие компании обязаны своевременно очищать дворы, тротуары и подъезды к домам от снега и льда. Это входит в перечень услуг, за которые жильцы ежемесячно вносят оплату. Однако на практике многие собственники квартир не задумываются о том, входят ли эти работы в тариф, и потому не контролируют их исполнение.
Несвоевременная уборка снега и наледи является нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством РФ. Согласно ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях, управляющие компании могут быть оштрафованы. Штраф для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей.
- Штрафы действенны на самом деле. Поэтому мы стараемся действовать оперативно, чтобы их не зарабатывать. Как-то раз было обращение от жителя, и мы в тот же день буквально выехали и исполнили заявку, - отметил юрист УК «Коммунальный Сервис» Роман Добрынин.
К сожалению, собственники дома не всегда знают обязанности по управлению домом, которые возложены на управляющие организации. Возникает бесконтрольность работы управляющей компании.
- В случае систематических нарушений УК может лишиться права на управление многоквартирным домом, – отметила начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Важно уточнить у своей «управляшки» периодичность проводимых работ, поскольку затраты на уборку снега включены в тариф.
- Мы советуем жильцам убедиться, что уборка территории включена в перечень обязательных услуг. Контролируйте выполнение работ и, если управляющая компания систематически нарушает свои обязательства, инициируйте коллективное обращение в надзорные органы, - сказала начальник управления административного контроля Алена Азаревич.
Письменное заявление можно направить в управление муниципальной жилищной инспекции по почте: umzi@ulan-ude-eg.ru или прийти лично с заявлением по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214.
Для получения консультации у специалистов управления звоните: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.
Пока сотрудники Комбината по благоустройству днем и ночью боролись со снегом и наледью на дорогах и тротуарах и посыпали 9,5 тонны песка, многие придомовые территории оказались во льду. Эта проблему выявили специалисты управления административного контроля, районных администраций города Улан-Удэ, управления муниципального жилищного контроля и комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству в ходе рейдов, проведенных после многочисленных жалоб горожан во время снегопада и гололеда. Всего было пройдено около 4 тыс. территорий управляющих компаний, ТСЖ и коммерческих организаций.
– Мы контролировали исполнение, проверяли, подсыпаны ли территории. Звонков от горожан поступило действительно много, – отметила начальник управления административного контроля администрации Улан-Удэ Алена Азаревич.
За «аномальный» период управление административного контроля выдало 637 предписаний на уборку территорий, срок исполнения каждого был один день. Из 54 предостережений исполнены только два.
Во время одного из рейдов житель дома по адресу ул. Сахьяновой, 23, Константин рассказал: «Возле нашего дома вообще не подсыпают песком. Как снег выпал первый, так и нет ничего: ни у входа в подъезды, ни на самом дворе, ни за домом. Особенно тяжело передвигаться пожилым людям. Мы, молодые, как-то справляемся, но пенсионерам, чтобы просто выйти из дома, надо постараться».
По правилам благоустройства управляющие компании обязаны своевременно очищать дворы, тротуары и подъезды к домам от снега и льда. Это входит в перечень услуг, за которые жильцы ежемесячно вносят оплату. Однако на практике многие собственники квартир не задумываются о том, входят ли эти работы в тариф, и потому не контролируют их исполнение.
Несвоевременная уборка снега и наледи является нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством РФ. Согласно ст. 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях, управляющие компании могут быть оштрафованы. Штраф для должностных лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 250 до 300 тыс. рублей.
- Штрафы действенны на самом деле. Поэтому мы стараемся действовать оперативно, чтобы их не зарабатывать. Как-то раз было обращение от жителя, и мы в тот же день буквально выехали и исполнили заявку, - отметил юрист УК «Коммунальный Сервис» Роман Добрынин.
К сожалению, собственники дома не всегда знают обязанности по управлению домом, которые возложены на управляющие организации. Возникает бесконтрольность работы управляющей компании.
- В случае систематических нарушений УК может лишиться права на управление многоквартирным домом, – отметила начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.
Важно уточнить у своей «управляшки» периодичность проводимых работ, поскольку затраты на уборку снега включены в тариф.
- Мы советуем жильцам убедиться, что уборка территории включена в перечень обязательных услуг. Контролируйте выполнение работ и, если управляющая компания систематически нарушает свои обязательства, инициируйте коллективное обращение в надзорные органы, - сказала начальник управления административного контроля Алена Азаревич.
Письменное заявление можно направить в управление муниципальной жилищной инспекции по почте: umzi@ulan-ude-eg.ru или прийти лично с заявлением по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214.
Для получения консультации у специалистов управления звоните: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.
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