В одном из сел Окинского района откроют фельдшерский пункт

В улусе Алаг-Шулун Окинского района скоро откроют фельдшерско-акушерский пункт. Недавно завершилось его строительство в рамках федерального проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Сегодня ФАП обслуживает около ста человек улусов Алаг-Шулун, Бурэнгол и множества животноводческих точек. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием.





- Необходимость в новом ФАПе назрела давно, так как обветшало здание прежнего пункта. В нем было некомфортно и работать, и приходить на прием. И вот нам улыбнулась удача. Его не только построили в сложных природных и климатических условиях вечной мерзлоты и бездорожья, но и оснастили всем необходимым оборудованием. Получены кардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат для измерения глазного давления и многое другое, что полагается иметь по стандарту. Единственное, что принес с собой сотрудник с прежнего места работы, – карточки пациентов и другую документацию. 25 декабря мы запланировали торжественное открытие медицинского пункта, — делится главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова.

Улус Алаг-Шулун также является территорией трезвости, находится в 25 км от Хужира, центра Бурунгольского поселения, но преодоление этого пути может занять и несколько часов, и полдня, а иногда и весь день. Поэтому так важно, чтобы у его жителей всегда была возможность на месте получить первичную медицинскую помощь, пройти осмотр, вакцинацию.

- Строительство ФАПа здесь - это действительно большая победа и радость. Во-первых, сюда просто так не добраться. Горная дорога очень сложная, с разнообразным рельефом, множеством подъемов, спусков, где и обычный «УАЗ» еле развернется. К тому же нужно перейти три ледовые переправы, а где-то ехать и по льду. Река Ока, наполняясь своими притоками, становится шире и глубже. Летом выручает резиновая лодка. Во-вторых, и люди здесь живут суровые и трудолюбивые, которые не любят жаловаться на свое здоровье или другие трудности. Открытие нового ФАПа в селе – большой праздник для жителей. Современное оборудование, свежий ремонт, уютные помещения – такой он, новый ФАП, - рассказывает фельдшер у. Алаг-шулун Лариса Данцаранова.

В 2024 году в Бурятии построено 2 новых ФАПа в селе Гашей Мухоршибирский и улусе Алаг-Шулун Окинского района. Общая сумма направленных средств составила 14 млн.

Фото: правительство РБ