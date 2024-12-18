Администрация Улан-Удэ приглашает на работу в МУП «Городские маршруты»

На работу в МУП «Городские маршруты» требуются:, заработная плата от 100 тыс. рублей на руки;— отпуск 50 календарных дней;— стабильная заработная плата;— полный социальный пакет;— досрочный выход на пенсию в 55 лет;— доставка до места работы служебным транспортом.Проводим бесплатно переобучение на категорию «Д». С последующим трудоустройством., заработная плата от 40 тыс. рублей на руки., заработная плата от 55 тыс. рублей на руки.ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ при первом трудоустройстве на предприятие водителем, кондуктором и слесарем — 30 000 рублей!Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» — разовая выплата в 5 тыс. рублей!