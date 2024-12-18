Общество 18.12.2024 в 12:09

Администрация Улан-Удэ приглашает на работу в МУП «Городские маршруты»

На предприятие требуются водители, слесари и кондукторы
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Текст: Иван Иванов
Администрация Улан-Удэ приглашает на работу в МУП «Городские маршруты»
Фото: архив «Номер один»
На работу в МУП «Городские маршруты» требуются:

• Водители категории «Д», заработная плата от 100 тыс. рублей на руки;

— отпуск 50 календарных дней;
— стабильная заработная плата;
— полный социальный пакет;
— досрочный выход на пенсию в 55 лет;
— доставка до места работы служебным транспортом.

Проводим бесплатно переобучение на категорию «Д». С последующим трудоустройством.

Кондукторы, заработная плата от 40 тыс. рублей на руки.

Слесари по ремонту автомобилей, заработная плата от 55 тыс. рублей на руки.

ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ при первом трудоустройстве на предприятие водителем, кондуктором и слесарем — 30 000 рублей!

Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» — разовая выплата в 5 тыс. рублей!

Информация по телефонам:

46-77-35, 8-924-393-44-10.
E-mail: mupgmuu03@mail.ru

Ждем вас по адресу: проспект Автомобилистов, 3а.

Приглашаем на работу в наш дружный коллектив!
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