Общество 18.12.2024 в 12:09
Администрация Улан-Удэ приглашает на работу в МУП «Городские маршруты»
На предприятие требуются водители, слесари и кондукторы
Текст: Иван Иванов
На работу в МУП «Городские маршруты» требуются:
• Водители категории «Д», заработная плата от 100 тыс. рублей на руки;
— отпуск 50 календарных дней;
— стабильная заработная плата;
— полный социальный пакет;
— досрочный выход на пенсию в 55 лет;
— доставка до места работы служебным транспортом.
Проводим бесплатно переобучение на категорию «Д». С последующим трудоустройством.
• Кондукторы, заработная плата от 40 тыс. рублей на руки.
• Слесари по ремонту автомобилей, заработная плата от 55 тыс. рублей на руки.
ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ при первом трудоустройстве на предприятие водителем, кондуктором и слесарем — 30 000 рублей!
Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» — разовая выплата в 5 тыс. рублей!
Информация по телефонам:
46-77-35, 8-924-393-44-10.
E-mail: mupgmuu03@mail.ru
Ждем вас по адресу: проспект Автомобилистов, 3а.
Приглашаем на работу в наш дружный коллектив!
• Водители категории «Д», заработная плата от 100 тыс. рублей на руки;
— отпуск 50 календарных дней;
— стабильная заработная плата;
— полный социальный пакет;
— досрочный выход на пенсию в 55 лет;
— доставка до места работы служебным транспортом.
Проводим бесплатно переобучение на категорию «Д». С последующим трудоустройством.
• Кондукторы, заработная плата от 40 тыс. рублей на руки.
• Слесари по ремонту автомобилей, заработная плата от 55 тыс. рублей на руки.
ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ при первом трудоустройстве на предприятие водителем, кондуктором и слесарем — 30 000 рублей!
Для сотрудников, кто приведет устраиваться водителя, кондуктора или слесаря, действует акция «Приведи друга» — разовая выплата в 5 тыс. рублей!
Информация по телефонам:
46-77-35, 8-924-393-44-10.
E-mail: mupgmuu03@mail.ru
Ждем вас по адресу: проспект Автомобилистов, 3а.
Приглашаем на работу в наш дружный коллектив!
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