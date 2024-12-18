С заботой о людях

Как отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова, в нашей стране создана и постоянно совершенствуется система поддержки семей с детьми от этапа планирования беременности до взросления детей. Эта система включает федеральные и региональные меры поддержки и направлена на обеспечение благополучия каждого ребенка и поддержку родителей на всех этапах воспитания.





- Бурятия стала одним из первых регионов, получивших спецавтомобили для доставки лиц старшего возраста и инвалидов в медицинские учреждения. На сумму порядка 30 млн рублей из федерального бюджета приобретены машины для 15 районов республики. Благодаря этому с 2020 года медицинские осмотры прошли более 25,8 тыс. пожилых людей, проживающих в отдаленных селах, - приводит результаты работы министр. - В этом же, 2020 году регион стал пилотной территорией по созданию системы долговременного ухода. В течение трех лет на ее реализацию выделено 605 млн рублей.







С 2025 года в соответствии с поручением президента России вступают в действие новые национальные проекты. Один из них - «Семья», в котором будут отражены некоторые направления национального проекта «Демография».- С начала 2024 года на социальную поддержку семей с детьми направлено 26,6 млрд рублей. Наибольшая доля выплат приходится на единое пособие, предоставляемое Социальным фондом России, которое на 1 декабря 2024 года получили родители более 127 тыс. детей и более 3,5 тыс. беременных женщин на сумму 22,6 млрд рублей, - уточнила министр.За период реализации национального проекта «Демография», с 2019 по 2024 год, на выплаты семьям при рождении детей направлено 14,7 млрд рублей. Так, единовременную выплату при рождении первенца получили более 16 тыс. семей республики. Региональным материнским капиталом на второго ребенка воспользовались более 11 тыс. получателей Бурятии.Бурятия является традиционно многодетной.- Сегодня 24 425 многодетных семей воспитывают более 77 609 детей. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить эту тенденцию. Для этого действует широкий спектр мер государственной поддержки. С 2021 года многодетные семьи освобождены от транспортного налога. В этом году для многодетных семей введены единые электронные удостоверения, бесплатный проезд школьникам на городском и пригородном муниципальном транспорте, бесплатное питание детей в школах и средних специальных учебных заведениях, ежегодная компенсация части стоимости обучения детей в учреждениях среднего профессионального образования Республики Бурятия. В Год семьи многодетные семьи получили первоочередное право на заключение социального контракта, а дети могут безлимитно посещать музеи. Увеличены единовременные выплаты родителям, удостоенным награды «За верность родительскому долгу» с 40 до 100 тыс. рублей, - напомнила Татьяна Александровна. - Также внедряются новые технологии. Одна из них - Семейный МФЦ. В Год семьи в Бурятии мы открыли семь таких площадок, где любая семья может получить всестороннюю консультационную помощь.Другая важная составляющая нацпроекта «Демография» - забота о старшем поколении, мероприятия которого с 2019 по 2024 год были профинансированы на 1,8 млрд рублей.В рамках проекта «Старшее поколение» внедрены новые сервисы. Так, на базе государственных и негосударственных учреждений созданы службы сиделок. Сегодня работают 331 помощник по уходу, которые обслуживают 505 человек, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию.- На средства нацпроекта мы открыли восемь пунктов проката технических средств реабилитации. Выдано более 1,5 тыс. единиц оборудования людям, нуждающимся в них. Создана «Школа ухода». Обучено почти 1300 человек из числа ухаживающих родственников. Улучшена материальная база домов-интернатов, качество оказания услуг, квалификация сотрудников. В 2022 году мы открыли отделение дневного пребывания на базе центра «Доверие» в г. Улан-Удэ, а годом позже - в пансионате «Нарата», который, к слову сказать, также построен на средства нацпроекта. Сумма беспрецедентная - 1,3 млрд рублей. Новый пансионат является самым масштабным проектом в сфере социальной защиты населения для Дальневосточного федерального округа, - продолжает подводить итоги Татьяна Быкова.С 2021 по 2023 год республика приняла участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше. Благодаря проекту 126 человек своевременно получили необходимую медицинскую помощь на дому и наблюдение врачей.- В 2025 году начинается реализация нового национального проекта «Семья», в рамках которого будет также предоставляться единовременная выплата на первенца, региональный материнский капитал, социальный контракт, - озвучила задачи на перспективу министр социальной защиты населения Бурятии. - Продолжится реализация проекта по внедрению системы долговременного ухода. Разрабатывается межведомственная программа «Активное долголетие», охват мероприятиями которой к 2030 году должен составить не менее 56,5% граждан старше трудоспособного возраста. На 2025 год федеральным бюджетом подтверждена сумма на ремонт Заиграевского дома-интерната, а также финансирование на строительство спального корпуса Комплексного центра социального обслуживания в с. Баянгол Закаменского района.Вместе с тем 2025-й это особенный год для всей нашей многонациональной страны! Мы отметим 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наша основная задача – обеспечить старшему поколению достойный уровень жизни, проявить максимум заботы и внимания, продолжить внедрять и развивать программы активного долголетия!Задач много! Работаем дальше!Фото: предоставлено Министерством социальной защиты населения РБ