Общество 18.12.2024 в 13:01

В Бурятии наградили лучших участников Олимпиады по оказанию экстренной медпомощи

Олимпиада проходила в Москве в рамках Всероссийского форума
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили лучших участников Олимпиады по оказанию экстренной медпомощи

17 декабря зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова вручила благодарственные письма участникам Олимпиады.

Олимпиада проходила среди медицинских работников регионов России по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи населению. Мероприятие состоялось 14 и 15 ноября в Москве в рамках IV Всероссийского форума «NOVAMED-2024».

- От республики в Олимпиаде приняла участие команда медиков Бурятии под руководством главного внештатного специалиста минздрава РБ по скорой медицинской помощи и медицине катастроф, главного врача Территориального центра медицины катастроф РБ Вячеслава Тимкина. Медицинские работники разных специальностей отвечали на вопросы и решали практические задачи в оценке экстренных случаев, представляющих угрозу жизни пациента, - сообщили в минздраве РБ.

Состав команды от Бурятии:

Александр Нелюбин — заведующий отделением анестезиологии и реанимации №3 РКБ им. Н.А. Семашко.

Кристина Афанасьева — медицинская сестра-анестезист РК БСМП им. В.В. Ангапова.

Жаргал Уханаев — врач анестезиолог-реаниматолог Станции скорой медицинской помощи.

Светлана Коротова — врач акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра.

Ирина Урбаханова — врач-педиатр Детской республиканской клинической больницы.

Поздравляем коллег с получением заслуженных наград и желаем дальнейших успехов, новых побед и удачи во всех дальнейших конкурсах!

 

Фото: минздрав РБ

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