Общество 18.12.2024 в 13:26

Акция «Тонкий лёд» продолжается в Бурятии

Спасатели проводят беседы с рыбаками, местными жителями, молодежью и детьми
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Текст: Служба информации "Номер один"
Акция «Тонкий лёд» продолжается в Бурятии

Акция «Тонкий лёд» продолжается в Бурятии. Спасатели проводят беседы с рыбаками, местными жителями, молодежью и детьми. Недавно в Бурятии произошел второй случай провала автомобиля под лед, но уже с трагическим исходом.

- На территории региона проходит второй этап акции «Тонкий лёд». За сутки организована работа 8 групп профилактики на водных объектах, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Еще до ледостава инспекторы ГИМС МЧС России приступили к профилактической работе по предотвращению провалов под лед. Межведомственные рейды на водоемах проводятся практически ежедневно. Сотрудники МЧС России разъясняют правила безопасного поведения рыбакам, находящимся на водоеме, проводят подворовые обходы прибрежных населенных пунктов и проводят уроки безопасности в школах.

На территории республики скоро откроются 12 ледовых переправ.  

МЧС России призывает не отпускать детей к водоему; не оставлять их без контроля; не выходить на лёд в состоянии алкогольного опьянения, в темное время суток и при плохой видимости; не выезжать на водоём на автомобиле вне ледовых переправ.

 

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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