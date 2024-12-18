Школа на 760 мест в центре Улан-Удэ будет построена в следующем году

Подрядная организация выполнит основные работы по строительству школы в центре Улан-Удэ в этом году. А в следующем планируется провести внутреннюю отделку, оснастить кабинеты и благоустроить прилегающую территорию.Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, школа станет одним из крупнейших образовательных учреждений города. По проекту, здание включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортивные площадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны.Напомним, в рамках комплексного развития территории в центре Улан-Удэ также появятся два детских сада на 470 мест и поликлиника на 140 посещений. Кроме этого, в исторической части идет строительство театра «Байкал», Национального музея и в ближайшее время стартует возведение студенческого кампуса.