Общество 18.12.2024 в 14:34

Школа на 760 мест в центре Улан-Удэ будет построена в следующем году

Планируется, что уроки в новой школе начнут проводить с 1 сентября 2025 года
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Текст: Иван Иванов
Школа на 760 мест в центре Улан-Удэ будет построена в следующем году
Фото: Управление комплексного развития территорий
Подрядная организация выполнит основные работы по строительству школы в центре Улан-Удэ в этом году. А в следующем планируется провести внутреннюю отделку, оснастить кабинеты и благоустроить прилегающую территорию.  
 
Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, школа станет одним из крупнейших образовательных учреждений города. По проекту, здание включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортивные площадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны.
 
Напомним, в рамках комплексного развития территории в центре Улан-Удэ также появятся два детских сада на 470 мест и поликлиника на 140 посещений. Кроме этого, в исторической части идет строительство театра «Байкал», Национального музея и в ближайшее время стартует возведение студенческого кампуса.
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