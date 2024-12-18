Информация под защитой

Не все россияне знают, что за просмотр кредитной истории без согласия заемщика можно подать в суд. Дело в том, что не все могут получать доступ к кредитной истории (КИ) человека без его согласия. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в интервью интернет-журналу о бизнесе «Секрет фирмы» рассказал о правах на кредитную историю граждан.В законе круг тех, кто вправе осуществлять запрос кредитной истории, четко определен.В первую очередь запрашивать свою кредитную историю может ее владелец (субъект кредитной истории). На это не нужны специальные основания. Запрашивать можно сколько угодно, но бесплатно — только два раза в год. «Посторонним» в большинстве случаев без согласия субъекта кредитной истории запрос сделать не получится. Согласие не требуется, если запрос в БКИ направляется Банком России, опекуном субъекта, следственными органами (в рамках расследования, а не «ради интереса»), нотариусом (в рамках открытого наследственного дела), судебным приставом (в рамках исполнительских действий), судебными органами (в рамках рассмотрения дела), финансовым управляющим, назначенным судом в деле о банкротстве.Все, кому на запрос кредитной истории требуется согласие от ее владельца, объединены в общую группу - пользователи кредитной истории. Это могут быть банки, МФО или нефинансовые организации и ИП (кроме физических лиц). Для возможности осуществления таких запросов между пользователем (организацией или ИП) и бюро кредитных историй должен быть заключен специальный договор об оказании информационных услуг.Каждый запрос составляется по форме, установленной Банком России. В число данных, включаемых в запрос, вносятся не только персональные данные (паспортные, СНИЛС, ИНН), но и информация о смене фамилии, об основании запроса, подтверждение согласия субъекта кредитной истории на предоставление сведений. Если в запросе нет всех необходимых данных и/или согласия от владельца КИ, в предоставлении отчета откажут.Сведения о пользователях, осуществивших запрос кредитной истории, отражаются в дополнительной (закрытой) части кредитной истории. Всегда есть возможность проверить, кто именно смотрел вашу кредитную «биографию» и были ли на это основания.Чаще всего свое согласие на запрос кредитной истории мы даем банкам. При этом предложение о подписании такого согласия может поступить не только при оформлении кредитного договора, но и при открытии счета/вклада/дебетовой карты. Если для получения кредитных средств без анализа кредитной истории денег не получить, то при открытии банковского счета от выдачи такого согласия можно отказаться.Нередко такие согласия подписываются «не глядя» в составе документов на банковское обслуживание. Поэтому не нужно спешить и важно внимательно читать все документы перед подписанием (в том числе в электронном формате). Также нужно обращать внимание на срок выдачи своего согласия. При оформлении кредитных продуктов согласие (как правило) дается не менее, чем на срок кредитования. В остальных случаях сроки должны соответствовать целям, для которых согласие предоставляется.Любое согласие можно отозвать. Заявление об отзыве направляется в организацию, получившую согласие. В заявлении нужно указать не только об отзыве согласия на запрос кредитной истории, но и о прекращении обработки персональных данных.Если обнаружены запросы от организации, которой вы не давали согласие на запрос своей КИ, нужно обратиться в БКИ. Бюро запросит у пользователя документы, подтверждающие наличие согласия (на все отводится 30 дней). Если выяснится, что запросы осуществлены незаконно, необходимо подать жалобу в Банк России (через электронную приемную). Регулятор проведет проверку по жалобе и при выявлении нарушений привлечет пользователя/БКИ к административной ответственности (ст. 14.29 КоАП РФ).Моральный вред субъекту возмещается в судебном порядке.