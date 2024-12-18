Общество 18.12.2024 в 14:55

Музею истории города исполнилось 25 лет

Депутаты Горсовета приняли участие в историческом торжестве
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Текст: Номер один
Музею истории города исполнилось 25 лет

Музей истории города Улан-Удэ был создан 10 декабря 1999 года. Спустя год он начал работать на ул. Свердлова, однако быстро переехал на ул. Ленина в дом купца, потомственного почетного гражданина Ивана Флегонтовича Голдобина.

Сейчас музей представляет собой настоящее хранилище уникальных артефактов, отражающих богатое историческое и культурное наследие региона. На данный момент в его фондах находится более 6 900 музейных предметов, которые делятся нашесть групп: «живопись и графика», «предметы этнографии и изделия прикладного искусства», «нумизматика и драгоценные металлы», «фотодокументальный фонд», «документы и редкие книги», а также «предметы истории техники». 

Стоит отметить, что учреждение не только собирает и хранит артефакты, но и проводит работу по их изучению и популяризации. Неотъемлемой частью этой работы является оцифровка предметов и их публикация в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации.

«В хранилищах музея бережно хранятся архивные документы об истории Верхнеудинской городской Думы. Мы, современные депутаты, являемся правопреемниками и продолжателями традиций, заложенных гласными, как тогда называли депутатов», – рассказал заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов. – «Когда мы изучали архивы, связанные с Верхнеудинской Думой, то были удивлены тем фактом, что и в 19 веке, и в начале 20 века, проблемы, которые решали гласные, такие же как и у нас сегодня – это бродячие собаки, поиск путей пополнения бюджета города, хозяйственные вопросы, развитие торговли. 9 ноября 1875 года состоялось первое заседание гласных Верхнеудинской Думы. В 2025-м году мы будем отмечать важную историческую дату – 150-летие Верхнеудинской городской Думы».

Музей истории города стал за 25 лет важным культурным и образовательным центров, местом встречи для многих поколений улан-удэнцев и гостей города, которые интересуются историей и культурой края.

– «В музейном сообществе праздник – юбилей. Наш любимый Музей истории города отмечает 25 лет. Он является самой универсальной площадкой. Здесь проводят творческие вечера, театральные постановки, выставки… Наш город растет, развивается, процветает. Вместе с ним и наш дорогой музей. Я искренне желаю, чтобы в нем отражались сегодняшние изменения нашего города. Чтобы каждый горожанин заходил, видел и сравнивал как было тогда и как сегодня», – пожелал депутат Алексей Маладаев.

Фото «Номер один»

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