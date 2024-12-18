В двух районах Улан-Удэ отключат холодную воду





МУП «Водоканал» сообщил об отключении холодной воды в двух районах Улан-Удэ 19 декабря. Причиной этого будут ремонтные работы.Так, в связи с проведением плановых работ по подключению нового водопровода на ул. Моховая холодную воду отключатпо следующим адресам:Также из-за реконструкции водопровода на ул. Смолина воду отключатв следующих домах центра города:«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33», - обратились к горожанам на предприятии.