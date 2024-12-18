Общество 18.12.2024 в 17:11
В двух районах Улан-Удэ отключат холодную воду
Воды не будет почти весь день
Текст: Андрей Константинов
МУП «Водоканал» сообщил об отключении холодной воды в двух районах Улан-Удэ 19 декабря. Причиной этого будут ремонтные работы.
Так, в связи с проведением плановых работ по подключению нового водопровода на ул. Моховая холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:
Также из-за реконструкции водопровода на ул. Смолина воду отключат с 9:00 до 21:00 в следующих домах центра города:
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33», - обратились к горожанам на предприятии.
Так, в связи с проведением плановых работ по подключению нового водопровода на ул. Моховая холодную воду отключат с 10:00 до 20:00 по следующим адресам:
Также из-за реконструкции водопровода на ул. Смолина воду отключат с 9:00 до 21:00 в следующих домах центра города:
«Приносим извинения за возможные неудобства и просим заранее запастись необходимым количеством воды. По любым вопросам вы можете обращаться в нашу диспетчерскую службу 44-00-00, 44-10-33», - обратились к горожанам на предприятии.
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