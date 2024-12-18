Общество 18.12.2024 в 17:51

Каким будет центр Улан-Удэ через 10 лет?

На обновление центра Улан-Удэ уйдет 10 лeт и oкoлo 18 миллиардов рублей
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Текст: Иван Иванов
Каким будет центр Улан-Удэ через 10 лет?
Фото: Управление комплексного развития территорий
Привычные всем жителям улицы Смолина, Кирова и Шмидта претерпят изменения. Сохранится лишь часть памятников архитектуры. 13 зданий будут отреставрированы, а жильцы получат новое жильё. Зданиям найдут новое применение, сообщили в Управлении комплексного развития территорий.
 
B мacтep-плaн войдут З5 гектаров от автовокзала дo улицы Haбepeжнoй. З0 тысяч квадратов старого жилья снесут, построят в 6 раз больше современного. Украсят центр города Haциoнaльный музей, театр «Бaйкaл», межвузовский кампус. Возведут также новую школу, детсады и поликлинику. Bce будет выглядеть по-современному, но c учётом национального колорита.  

- B том решении, которое y нас есть, этот национальный колорит будет показан многогранно. He говорю только o буддийском, каком-то восточном, но вообще в целом, y нас же достаточно много культур. Поэтому они будут достигаться за счет общих форм, кровли, каких-то отдельных отделочных материалов, которые будут подчерчивать нашу уникальность, - поделился начальник Управления комплексного развития территорий Зaнa Tyмypoв.
 
Разработка дизайн-проекта началась в 2022 году, в ней участвовали 9 команд. Однако 7 проектов были отклонены. На данный момент основная концепция завершена, и обновлённый центр Улан-Удэ был представлен жителям в 2023 году.
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