В Улан-Удэ решено оставить кванториум на прежнем месте

Для кванториума предусмотрели встроенное помещение в многоквартирном доме, на том же месте, что и существующее здание. Отметим, что многоэтажку построят в новом жилом микрорайоне «Улаан Хото».Новые площади учреждение дополнительного образования получит в связи с комплексным развитием центра Улан-Удэ. Сейчас кванториум располагается в просторном здании, которое капитально ремонтировали несколько лет назад. Снаружи оно выглядит привлекательным, однако помещение все равно устарело.- Договором о комплексном развитии территорий предусмотрено, что взамен этого здания застройщик за свой счёт должен предоставить объект не меньшей площади и там разместить кванториум, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Напомним, детский технопарк на улице Шмидта открыли в декабре 2018 года в отремонтированном помещении Бурятского республиканского учебно-курсового комбината (БРУКК).