Врачей в России освободили от ответственности по уголовной статье

17 декабря Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который защитит медиков от преследований по ст. 238 Уголовного кодекса России, сообщил РБК.

Напомним, Статья 238 УК — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкции статьи в том числе предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на два года, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти - на шесть лет.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», - РБК цитирует примечание к статье.

Перед официальным публикованием законопроекта его должен принять Совет Федерации, а затем подписать президент Владимир Путин.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, принятие законопроекта — «поистине эпохальные событие для всей системы здравоохранения». Он уточнил, что 238-я статья была среди тех, которые часто применяли к медикам.

- В 2022-м по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются еще активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м цифра выросла до 247, - отметил Бадма Башанкаев.

По словам Башанкаева, из-за этого из здравоохранения ушло много опытных врачей, а молодежь опасалась выбирать такую профессию. Новый закон позволит медицинским работникам «дышать чуть легче», при этом из-за него не окажется под угрозой безопасность пациентов.

Напомним, в Бурятии по этой статье были осуждены два врача детской клинической больницы на Модогоева, которые наблюдали маленького Захара Котенко.

В январе 2019 года четырехмесячного Захара Котенко госпитализировали в больницу с бронхитом. В больнице малыш впал в кому, а спустя еще полгода скончался. Ранее (летом 2022 года) виновным был признан врач-реаниматолог. Мужчина получил четыре года лишения свободы.

Он был обвинен по статье по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Врач-педиатр детской клинической больницы также была признана виновной по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ. Женщина получила два года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.

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