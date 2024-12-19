Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии по городу (возрастное ограничение 0+). Ближайшая экскурсия состоится 21 декабря.

- Начинающие экскурсоводы открывают зимний сезон и впервые выходят на маршруты! Клуб экскурсоводов запускает серию бесплатных пешеходных экскурсий в рамках производственной практики гидов. Присоединяйтесь к экскурсиям, чтобы услышать увлекательные истории об Улан-Удэ, насладиться прогулками после рабочего дня или провести выходные интересно и познавательно, - сообщили в Туристском информационном центре «Байкал».

Первая экскурсия зимнего сезона пройдет 21 декабря, в 14.00.

Место сбора: Памятник Ленину, площадь Советов (место встречи за 15 минут до старта). Гиды будут ждать вас с табличкой «Экскурсия».

Продолжительность: около 1,5 часов.

Гост экскурсии смогут узнать много интересного о таких достопримечательностях как, как гостиница «Бурятия», мурал Зоригто Доржиева, Старая Почта, Царские врата, Театр оперы и балета, Театральная площадь и фонтан, Дом Радио, Нулевой километр и мурал Нимбуева и многое другое.

Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке: https://destination-baikal.timepad.ru/event/2887487/.

Экскурсии проводятся при поддержке ТИЦ «Байкал» и министерства туризма Бурятии.

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один