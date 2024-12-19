Общество 19.12.2024 в 11:33

В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП

Здание рассчитано на 195 коек
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП
Разработка проекта на строительство хирургического корпуса БСМП вышла на завершающую стадию, сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии. В настоящий момент документация проходит процедуру входного контроля в Госэкспертизе Бурятии.

 
Новый хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи планируют построить рядом с существующим зданием и соединить их тёплым переходом. В здании, рассчитанном на 195 коек, разместятся восемь отделений: диагностическое, нейрохирургическое, травматологическое, гинекологическое, реанимационное и другие, а также операционный блок и кабинет трансфузиологии. Кроме того, в здании предусмотрены столовая, учебные классы и конференц-зал. 

 
«Новый корпус для БСМП повысит доступность экстренной и неотложной медпомощи, улучшит условия для пациентов и работу персонала. Стоимость и сроки строительства станут известны после прохождения государственной экспертизы», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Фото: Управление капстроительства Бурятии
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