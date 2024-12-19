В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП

Разработка проекта на строительство хирургического корпуса БСМП вышла на завершающую стадию, сообщили в Управлении капитального строительства правительства Бурятии. В настоящий момент документация проходит процедуру входного контроля в Госэкспертизе Бурятии.







Новый хирургический корпус больницы скорой медицинской помощи планируют построить рядом с существующим зданием и соединить их тёплым переходом. В здании, рассчитанном на 195 коек, разместятся восемь отделений: диагностическое, нейрохирургическое, травматологическое, гинекологическое, реанимационное и другие, а также операционный блок и кабинет трансфузиологии. Кроме того, в здании предусмотрены столовая, учебные классы и конференц-зал.







«Новый корпус для БСМП повысит доступность экстренной и неотложной медпомощи, улучшит условия для пациентов и работу персонала. Стоимость и сроки строительства станут известны после прохождения государственной экспертизы», - рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.





Фото: Управление капстроительства Бурятии

