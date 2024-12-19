Общество 19.12.2024 в 11:59

В Бурятии снова заметили рысь в поселке

Жителей просят на отпускать детей одних
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снова заметили рысь в поселке
Фото: pixabay.com
В поселке Заиграево вчера снова объявилась рысь. Хищника заметили в районе улицы Кедровая.

«Будьте осторожны. Не отпускайте детей одних» - предупреждают местных жителей в телеграм-канале «Заиграево-инфо.24/7».

Напомним, рысь в поселке Заиграево уже объявлялась десять дней назад. Тогда ее заметили на улице Южная в районе отворота на детский сад «Сказка».
Теги
животные

Все новости

Жителя Баргузинского района лишили водительских прав
19.12.2024 в 13:01
В Кяхтинской больнице полтора года не платили часть зарплаты младшему медперсоналу
19.12.2024 в 12:28
В Бурятии опрокинулся бензовоз
19.12.2024 в 12:21
Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь детскому дому
19.12.2024 в 12:12
В Бурятии снова заметили рысь в поселке
19.12.2024 в 11:59
В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП
19.12.2024 в 11:33
Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии по городу
19.12.2024 в 11:24
В Бурятии бабушка лишилась всех денег, накопленных на квартиру внучке
19.12.2024 в 11:13
В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на СВО
19.12.2024 в 11:09
В Бурятии парень сел за гибель 17-летней девушки
19.12.2024 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь детскому дому
В преддверии Нового года они купили необходимую технику и подарки детям
19.12.2024 в 12:12
В Улан-Удэ разработали проект нового корпуса БСМП
Здание рассчитано на 195 коек
19.12.2024 в 11:33
Жителей Улан-Удэ приглашают на бесплатные экскурсии по городу
Ближайшая экскурсия состоится 21 декабря
19.12.2024 в 11:24
В Улан-Удэ отключат свет, тепло и воду
Причиной этого стали ремонтные работы
19.12.2024 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru