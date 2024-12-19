Общество 19.12.2024 в 11:59
В Бурятии снова заметили рысь в поселке
Жителей просят на отпускать детей одних
Текст: Андрей Константинов
В поселке Заиграево вчера снова объявилась рысь. Хищника заметили в районе улицы Кедровая.
«Будьте осторожны. Не отпускайте детей одних» - предупреждают местных жителей в телеграм-канале «Заиграево-инфо.24/7».
Напомним, рысь в поселке Заиграево уже объявлялась десять дней назад. Тогда ее заметили на улице Южная в районе отворота на детский сад «Сказка».
«Будьте осторожны. Не отпускайте детей одних» - предупреждают местных жителей в телеграм-канале «Заиграево-инфо.24/7».
Напомним, рысь в поселке Заиграево уже объявлялась десять дней назад. Тогда ее заметили на улице Южная в районе отворота на детский сад «Сказка».
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