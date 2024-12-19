Общество 19.12.2024 в 12:12

Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь детскому дому

В преддверии Нового года они купили необходимую технику и подарки детям
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь детскому дому

Скоро наступит главный, волшебный день в году. В преддверии праздника сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства оказали помощь нуждающимся ребятам. В детский дом-интернат «Журавушка» для детей была куплена необходимая техника и новогодние подарки

- Хочу поблагодарить наших лесников за отзывчивость, за то, что оперативно собрали нужную сумму. Мы, как никто другой, знаем на какие чудеса способен человек. Борьба с огненной стихией - тяжелый, но рукотворный труд. Пусть в наступающем году каждый получит желанный подарок, - отметил Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя.

В «Журавушке» с 2017 года проживают дети с ментальными нарушениями и множественными сопутствующими заболеваниями.

Порадовать ребятишек может каждый желающий. Список необходимых вещей, которые можно подарить детям, размещен на странице детского дома в Вконтакте.

 

Фото: РАЛХ

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