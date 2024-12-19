Мэрию Улан-Удэ приведут в повышенную готовность

В праздничные новогодние дни и последующие выходные подразделения мэрии Улан-Удэ будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил глава города Игорь Шутенков.«С 30 декабря по 9 января ответственные лица по графику будут дежурить в КГХ и ресурсоснабжающих организациях, а также районных администрациях. Для оперативного реагирования на объектах жизнеобеспечения усиливаем работу диспетчерских служб и аварийных бригад. Всем ресурсоснабжающим предприятиям Улан-Удэ поручено в полном объеме заготовить материально-технические ресурсы, горюче-смазочные материалы. Автотранспорт и техника будут подготовлены, определены водители», - рассказал о принимаемых мерах градоначальник.Также, по словам мэра, с 30 декабря по 8 января в мэрии будут проходить ежедневные утренние штабы по жизнеобеспечению в режиме ВКС. Особое внимание власти уделят проведению противопожарных мероприятий.