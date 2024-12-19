Жителей Бурятии зовут волонтерами на Камчатку. Там они смогут поработать в знаменитой Долине Гейзеров, в кальдере вулкана Узон и в других уникальных местах.

- Начался прием заявок на участие в волонтерской программе в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике. Во время волонтерского сезона 2025 года потребуется помощь 90 человек. Заезды в этом году начнутся с 30 апреля и продолжатся до 24 сентября, - сообщает сайт "Все конкурсы".

Важным и обязательным условием при подаче заявки является возраст старше 18 лет и наличие сертификата о прохождении волонтерских курсов в Школе защитников природы. Также желателен опыт жизни в полевых условиях и походах. Волонтерский сезон обычно длится с мая по октябрь. Договор заключается минимум на три недели.

Помощь волонтёров потребуется в красивейших заповедных местах – в Долине гейзеров, кальдере вулкана Узон, на Кроноцком и Курильском озёрах и других уникальных природных объектах.

Как правило, добровольцы задействованы в хозяйственных и строительных работах, эколого-просветительских мероприятиях, реализации сувенирной продукции, помогают учёным в сборе полевых материалов.

Обычно волонтеры занимаются хозяйственными и строительными работами, эколого-просветительскими мероприятиями, реализацией сувенирной продукции, помогают ученым в сборе полевых материалов.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку на эковолонтерскую смену можно на сайте заповедника.

Для справки:

Волонтёрская программа действует в Кроноцком заповеднике с 2011 года. Добровольцы участвуют в хозяйственных работах на кордонах Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника, расчищают и маркируют тропы, помогают научным сотрудникам в сборе полевых материалов, участвуют в ремонтных, строительных работах, ведут фото- и видеосъемку, помогают в сувенирных лавках и выполняют много других задач.

А ещё живут там, куда туристы могут попасть только на пару часов, наблюдают за дикими животными, ходят в походы и ведут полевые дневники. С 2022 года для участия в волонтерской программе необходимо пройти курс для волонтеров в Школе защитников природы. Основное обучение проходит онлайн. Во время учебы будущие добровольные помощники узнают о природных особенностях Камчатки, о направлениях работы на ООПТ, правилах поведения в дикой природе и многом другом.

По вопросам участия в добровольческой программе вы также можете обращаться по телефону +7 (41531) 7-16-52 в часы работы учреждения по Камчатскому времени.

Фото: скриншот видео, тг-канал конкурса «Дальний Восток- Земля приключений»