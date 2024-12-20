В Бурятии призвали ввести продовольственные карточки

В страну возвращается карточная система, которую свернули в начале 90-х. Думали, что это не повторится, но вот опять. Опыт антикризисного регулирования цен на продукты оказался востребованным в связи с масштабной инфляцией и недоступностью продуктов для беднеющего населения. Речь идет прежде всего о пенсионерах, которые тратят до 80% от своих пенсий на еду и ЖКХ.В Бурятии, похоже, возвращение карточек также не за горами, однако вначале чиновники, скорее всего, понаблюдают за ходом реализации карточной системы в Калининградской области, где такой проект стартует с 1 января 2025 года.Продуктовые социальные карты введут в Калининградской области в 2025 году, сообщил местный губернатор Алексей Беспрозванных.«Я принял решение возобновить в следующем году социальную карту — она уже работала здесь очень короткий период. Мы ее в следующем году возобновляем, и она будет направлена на незащищенные категории граждан. На эту социальную карту граждане могут покупать необходимые продукты», - сказал Беспрозванных во время прямой линии, сообщает «РИА-Новости». Учитывая, что новость о введении талонов на продукты широко разошлась по федеральным каналам, чиновники из Москвы намерены по фокус-группам отследить реакцию населения на эту инициативу и, если ему понравится, распространить ее по большинству регионов страны.- Да, решение в Калининграде видится как возможность создать сеть социальных магазинов или отделов, которые будут отоваривать граждан с уровнем доходов ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. То есть стандартных получателей социальных пособий вдобавок будут «отоваривать» по минимальным, строго оговоренным ценам. Ранее подобные инициативы у ретейлеров обсуждались, но тогда это было признано несвоевременным. Сейчас проект, похоже, запущен, и бизнес готов войти на этот рынок, поскольку он получит гарантированный сбыт и льготы от государства, - говорит улан-удэнский предприниматель Баир Будаев.По словам бизнесмена, этот проект «обкатают на других регионах, и в Бурятию он однозначно придет в 2025 году».«Номер один» связался с бурятским пенсионером, бывшим российским военным, который служил в республике, но затем перебрался в Калининградскую область на ПМЖ. По его словам, то, что именно Калининград стал пилотом в этом деле, неслучайно.- Наша семья вряд ли попадет под этот проект, поскольку у меня относительно большая пенсия, как у военнослужащего в отставке, к тому же я продолжаю работать, а вот для рядовых калининградцев это серьезная проблема. Пенсионеров здесь очень много, пенсии чрезвычайно маленькие, люди здесь бедствуют, и понятно, что это делать нужно, - говорит он.В Бурятии ситуация по пенсионерам вряд ли намного лучше, чем в Калининградской области, поскольку импортное продовольствие там значительно дешевле, в том числе благодаря завозу недорогих и качественных белорусских продуктов. От молочных и мясных до картошки. Которая, отметим, в 2024 году подорожала в стране почти на 50%. Вопросы логистики никто не отменял — завезти из центра страны продукты в Бурятию многократно дороже, чем в западные области.- Инфляция ускоряется, и то, что власти предпринимают упреждающие меры, очень правильно, в Бурятии необходимо также установить фиксированные цены на определенный перечень продуктов для малоимущих граждан, - говорит общественник Игорь Бобков. – Убежден, что нам не надо ждать результатов эксперимента в Калининграде, а вводить продовольственные карточки уже в 2025 году, поскольку цены на продовольствие у нас значительно выше, соответственно, серьезнее и масштаб проблемы.Уже сейчас можно сказать, что населению Бурятии эта идея понравится, особенно пенсионерам. Они эту возможность дополнительно купить по выдаваемым карточкам хлеб или молоко воспримут, как говорят, «с пониманием».Добавим, что большинство россиян поддерживают введение системы продовольственных карточек для малоимущих. За введение карточек высказались 78% опрошенных россиян, против — 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ, на которые ссылаются «Известия». Среди положительных последствий введения продуктовых карточек большинство участников опроса отметили, что это поможет поддержать отечественных производителей и позволит малоимущим семьям получать полноценное питание. Такие варианты ответов поддержали 76% и 75% респондентов соответственно.Добавим, что инфляция в ноябре 2024 года стала одной из самых высоких за последние 20 лет. Больше всего подорожало продовольствие. Его вклад в общую инфляцию экономисты оценили в 50%, а темпы роста превысили октябрьские в два раза. В декабре станет еще сложнее, а это значит, что годовое значение может превысить 10%. Большинство экономистов связывают подорожание продовольствия с ростом курса доллара США и китайского юаня, на которые закупается львиная доля импортного продовольствия и оборудования для пищевой промышленности. В 2025 году ослабление рубля и подорожание импорта могут ускориться, и превентивные меры властей явно назрели.Отмечается, что введение продовольственных карточек в пилотном регионе вводится как «временная мера», пока ситуация на продовольственном рынке не стабилизируется и экономический кризис не закончится. Однако есть опасение, что, как и любая «временная мера», она не закончится и страна может постепенно вползти в состояние нормированного потребления. При этом фиксированные цены будут касаться только определенного круга лиц. Основная часть населения продолжит ходить в обычные магазины, где цены будут не фиксированными, а обычными, со всеми рыночными накрутками.