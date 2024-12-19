Мэр Улан-Удэ пообещал продолжить поддержку ЛВРЗ и работников завода

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил Улан-Удэнский ЛВРЗ. Завод планирует в 2024 году отремонтировать 1000 секций локомотивов. Такой объем работ заводу не приходилось выполнять. Однако у предприятия есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели. В этом году завод приобрел три новых станка с числовым программным управлением: один зубошлифовальный и два токарно-карусельных. Они позволят увеличить производство колесных пар до 24 единиц в сутки вместо прежних 19.– Улан-Удэнский ЛВРЗ является градообразующим предприятием для города. 2024-й год стал для завода знаковым. На покупку крупного оборудования собственниками было выделено более 500 млн рублей. Новые станки уже закуплены, установлены и запущены в работу. Такая же сумма направлена на капитальный ремонт старого оборудования. Техническое переоснащение позволит улучшить качество и увеличить объем производимой продукции. Город также окажет поддержку заводу и его работникам. Социальный городок, который вокруг завода расположился, приводим в порядок. Отремонтирован сквер «Радуга», восстановлен памятник «Покорителям космоса», благоустроен бульвар «Сиреневый». Кроме того, выделена земля под автостоянку для удобства работников завода, – сказал Игорь Шутенков по время осмотра производства.Восточный полигон является ключевой транспортной артерией страны, и с каждым годом возрастает оборот локомотивов. Соответственно, увеличивается потребность в их ремонте и запчастях.– Мы готовимся к увеличению объемов работы. До 2030 года планируем заменить старые станки в механическом цехе и провести ремонт здания. Основная продукция нашего завода — это электровозы. В этом году наша цель — установить исторический рекорд, отремонтировав 1000 секций локомотивов. Такие масштабы в России еще никому не удавалось достичь. Сейчас в наших планах проектирование и строительство пристроек, а также расширение локомотиворемонтного производства. Таким образом, мы сможем обеспечить наших сотрудников рабочими местами с достойной зарплатой и солидным социальным пакетом, — подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.