Общество 19.12.2024 в 15:42

Мэр Улан-Удэ пообещал продолжить поддержку ЛВРЗ и работников завода

Так, мэрия уже выделена землю под автостоянку для заводчан
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ пообещал продолжить поддержку ЛВРЗ и работников завода
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил Улан-Удэнский ЛВРЗ. Завод планирует в 2024 году отремонтировать 1000 секций локомотивов. Такой объем работ заводу не приходилось выполнять. Однако у предприятия есть все необходимые ресурсы для достижения этой цели. В этом году завод приобрел три новых станка с числовым программным управлением: один зубошлифовальный и два токарно-карусельных. Они позволят увеличить производство колесных пар до 24 единиц в сутки вместо прежних 19.



– Улан-Удэнский ЛВРЗ является градообразующим предприятием для города. 2024-й год стал для завода знаковым. На покупку крупного оборудования собственниками было выделено более 500 млн рублей. Новые станки уже закуплены, установлены и запущены в работу. Такая же сумма направлена на капитальный ремонт старого оборудования. Техническое переоснащение позволит улучшить качество и увеличить объем производимой продукции. Город также окажет поддержку заводу и его работникам. Социальный городок, который вокруг завода расположился, приводим в порядок. Отремонтирован сквер «Радуга», восстановлен памятник «Покорителям космоса», благоустроен бульвар «Сиреневый». Кроме того, выделена земля под автостоянку для удобства работников завода, – сказал Игорь Шутенков по время осмотра производства.



Восточный полигон является ключевой транспортной артерией страны, и с каждым годом возрастает оборот локомотивов. Соответственно, увеличивается потребность в их ремонте и запчастях.



– Мы готовимся к увеличению объемов работы. До 2030 года планируем заменить старые станки в механическом цехе и провести ремонт здания. Основная продукция нашего завода — это электровозы. В этом году наша цель — установить исторический рекорд, отремонтировав 1000 секций локомотивов. Такие масштабы в России еще никому не удавалось достичь. Сейчас в наших планах проектирование и строительство пристроек, а также расширение локомотиворемонтного производства. Таким образом, мы сможем обеспечить наших сотрудников рабочими местами с достойной зарплатой и солидным социальным пакетом, — подчеркнул директор Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергей Заборских.
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