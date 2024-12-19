Общество 19.12.2024 в 15:57
В Улан-Удэ молодой лихач за полгода получил более 100 штрафов
Однако денег на их оплату у юноши не оказалось
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 18-летний гонщик на «Камри» за полгода накопил более 100 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Как сообщили в МВД Бурятии, их общая сумма превысила 90 тысяч рублей. Всего с начала года парень совершил около 180 подобных нарушений.
«Сегодня утром иномарку молодого человека инспекторы остановили на улице Задорной. Водительских прав у юноши не было, а автомобиль зарегистрирован на его мать. В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции парень сообщил, что не оплачивал штрафы в связи с финансовыми проблемами», - рассказали в МВД.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за неуплату штрафов в установленный срок и за управление транспортом без прав. Материалы по фактам несвоевременной оплаты штрафов направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
«Сегодня утром иномарку молодого человека инспекторы остановили на улице Задорной. Водительских прав у юноши не было, а автомобиль зарегистрирован на его мать. В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции парень сообщил, что не оплачивал штрафы в связи с финансовыми проблемами», - рассказали в МВД.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы за неуплату штрафов в установленный срок и за управление транспортом без прав. Материалы по фактам несвоевременной оплаты штрафов направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Тегинарушители лихач