Общество 19.12.2024 в 15:57

В Улан-Удэ молодой лихач за полгода получил более 100 штрафов

Однако денег на их оплату у юноши не оказалось
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ молодой лихач за полгода получил более 100 штрафов
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ 18-летний гонщик на «Камри» за полгода накопил более 100 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Как сообщили в МВД Бурятии, их общая сумма превысила 90 тысяч рублей. Всего с начала года парень совершил около 180 подобных нарушений.

«Сегодня утром иномарку молодого человека инспекторы остановили на улице Задорной. Водительских прав у юноши не было, а автомобиль зарегистрирован на его мать. В своем объяснении сотрудникам Госавтоинспекции парень сообщил, что не оплачивал штрафы в связи с финансовыми проблемами», - рассказали в МВД.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы за неуплату штрафов в установленный срок и за управление транспортом без прав. Материалы по фактам несвоевременной оплаты штрафов направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

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