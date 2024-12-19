Ветеран СВО из Бурятии с протезом покоряет новые вершины. Недавно Сергей занял призовое место во Всероссийском «Кубке Защитников Отечества».

- Сегодня мы хотим рассказать о человеке, который своим примером вдохновляет многих – о ветеране специальной военной операции, который, несмотря на все испытания, находит радость в каждом дне и активно занимается спортом. Имя нашего героя – Сергей. Во время боевых действий, Сергей получил серьезную травму, которая привела к ампутации ноги. Несмотря на это, он не пал духом. С помощью своей непоколебимой воли, Сергей на протезе впервые в жизни встал на сноуборд, - рассказывают в филиале фонда «Защитники Отечества».

Сейчас Сергей тренируется на сборах в рамках проекта «Горнолыжная школа «Вызов чемпиона» в спортивно-адаптивном центре «Орто-Спорт». Его история напоминает нам о силе человеческого духа, и о том, как важно преодолевать трудности.

Напомним, Сергей Манханов в составе сборной ветеранов СВО из Бурятии принял участие во Всероссийском «Кубке Защитников Отечества», где занял призовые места.

Сергей - настоящий патриот и человек, который своим мужеством подает надежду и вдохновение окружающим.

Фото: скриншот видео, филиал фонда «Защитники Отечества»