Школьникам Улан-Удэ удлинили зимние каникулы

Зимние каникулы для школьников в этом году будут длиннее. Ученики городских школ отправятся на отдых 30 декабря и вернутся за парты только 13 января 2025 года, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

- Первоклассники в 2025 году отдохнут зимой дважды - для них запланированы дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года. Согласно СаНПиН, это нужно для того, чтобы дозировать учебную нагрузку для малышей, - добавили в мэрии.

Напомним, в 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно.





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