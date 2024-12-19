Общество 19.12.2024 в 16:44

Школьникам Улан-Удэ удлинили зимние каникулы

Они отправятся на отдых 30 декабря и вернутся за парты только 13 января 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьникам Улан-Удэ удлинили зимние каникулы

Зимние каникулы для школьников в этом году будут длиннее. Ученики городских школ отправятся на отдых 30 декабря и вернутся за парты только 13 января 2025 года, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

- Первоклассники в 2025 году отдохнут зимой дважды - для них запланированы дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года. Согласно СаНПиН, это нужно для того, чтобы дозировать учебную нагрузку для малышей, - добавили в мэрии.

Напомним, в 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. 


Фото: ru.freepik.com

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