Общество 19.12.2024 в 17:01

В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ

Основной период единых госэкзаменов продлится с 21 мая по 2 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ

В России утвердили даты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году. Также был опубликован список разрешенных средств обучения и воспитания для выполнения заданий.

- Досрочный период ЕГЭ пройдёт с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 23 июня, а дополнительный — с 4 по 23 сентября. Как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут пересдать один из сдаваемых предметов 3 и 4 июля, - сообщили в минпросвещения России.

Откроют основной период ЕГЭ 23 мая экзамены по истории, литературе и химии. Математика (базовый и профильный уровень) запланирована на 27 мая, русский язык – на 30 мая.

Обществознание и физику будут сдавать 2 июня, а биологию, географию и письменную часть иностранных языков – 5 июня.

Информатика и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоятся 10-11 июня.

Резервные дни для всех предметов предусмотрены с 16 по 23 июня.

Выпускники 9 классов сдадут ОГЭ в следующие периоды: досрочный: с 22 апреля по 17 мая, основной: с 21 мая по 2 июля, дополнительный: с 2 по 23 сентября.

 

Фото: ru.freepik.com

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