Жильцы исторического центра Улан-Удэ смогут переехать в новый дом с чистовой отделкой

К 2033 году в центре Улан-Удэ появится почти 200 тысяч новых квадратов жилья. Более 30 тысяч квадратных метров недвижимости предназначено для жителей, которых переселят из старых домов исторического центра.— Жителей будут переселять в два этапа. Первый этап пройдет в 2027 году, второй - в 2029-м. Каждое помещение в ЖК проектируется под потенциального переселенца. Новые квартиры предоставят с чистовой отделкой, чтобы было минимум затрат на ремонт, — сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Строительство жилого комплекса, предназначенного для переселения жителей, начнется в ближайшее время. Всего в центре Улан-Удэ построят 15 жилых корпусов, школу на 760 мест, два детских сада общей вместимостью 470 мест и поликлинику на 140 посещений.