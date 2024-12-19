Общество 19.12.2024 в 17:17

Жильцы исторического центра Улан-Удэ смогут переехать в новый дом с чистовой отделкой

Жителей будут переселять в два этапа
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Текст: Иван Иванов
Жильцы исторического центра Улан-Удэ смогут переехать в новый дом с чистовой отделкой
Фото: freepik.com
К 2033 году в центре Улан-Удэ появится почти 200 тысяч новых квадратов жилья. Более 30 тысяч квадратных метров недвижимости предназначено для жителей, которых переселят из старых домов исторического центра.
 
— Жителей будут переселять в два этапа. Первый этап пройдет в 2027 году, второй - в 2029-м. Каждое помещение в ЖК проектируется под потенциального переселенца. Новые квартиры предоставят с чистовой отделкой, чтобы было минимум затрат на ремонт, — сообщил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

 Строительство жилого комплекса, предназначенного для переселения жителей, начнется в ближайшее время. Всего в центре Улан-Удэ построят 15 жилых корпусов, школу на 760 мест, два детских сада общей вместимостью 470 мест и поликлинику на 140 посещений.
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